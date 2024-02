Dawno temu w Elblągu... w podmiejskich wsiach panowała szkarlatyna

W miejscowościach Pasieki (niem. Bartkamm) i w Komorowie Żuławskim (niem. Kämmersdorf) panuje szkarlatyna. W Pasiekach na tę chorobę choruje czworo dzieci, również w Komorowie Żuławskim zanotowano nowe przypadki zachorowań, a jedno dziecko zmarło. Tamtejsze szkoły nadal są zamknięte – o tym pisała elbląska prasa w lutym 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Koncert w wykonaniu śpiewaka operowego

W piątek, 1 lutego o godz. 20 w sali „loży” śpiewak operowy Hermann Boldt da koncert przy współudziale tutejszych muzyków. Wspaniała sława, jaką cieszy się Hermann Boldt i odpowiednio dobrany program zapowiadają znakomity, pełen wrażeń wieczór, na który w tym miejscu zwracamy Państwa uwagę. Bilety wstępu w kwocie 2 marek można nabyć w księgarni pana A. Hechta oraz w kasie w godzinach wieczornych (AZ, piątek, 01.02.1901 r.).

Zabawy na lodzie mogą się źle skończyć

Jazda na łyżwach jest szczególnie popularna wśród mieszkańców terenów wiejskich. Chwalą się oni tu i tam, jak szybko to przemierzają na łyżwach powierzchnię lodową. Taka szybka jazda może okazać się jednak opłakana w skutkach. Gdy mężczyzna nazwiskiem Fietkau z Kępy Rybackiej (niem. Fischerkampe) brał udział niedawno w podobnie szybkiej jeździe po zalewie Wiślanym, przewrócił się nagle, ponieważ nie zauważył na swojej drodze przeszkody. A nie zauważył jej z powodu zbyt szybkiej jazdy po lodzie. Doznał on urazu głowy i rąk tak, że trzeba było na miejsce wezwać pomoc medyczną. Z kolei 10-letni Bruno, syn gospodarza ziemskiego Kardella z Kępy Rybackiej wszedł sobie pewnego dnia na zamarzniętą sadzawkę. Dość świeży i niedawno co powstały lód nie był zbyt mocny, żeby utrzymać chłopca. Lód pod chłopcem załamał się, a on wpadł do wody, przytrzymał się jednak krawędzi lodu. Słysząc krzyki dziesięciolatka na miejsce przybył szybko 13-letni Ferdynand Abrahms z Kępy Rybackiej i wyciągnął go z wody. Po tej zimnej kąpieli chłopiec leży chory w domu (AZ, piątek, 01.02.1901 r.).

Kradzież gołębi na Zewnętrznej Grobli Malborskiej

Ubiegłej nocy kupcowi P. z Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Äußerer Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska) ukradziono po włamaniu się z gołębnika cztery gołębie o wartości 12 marek (AZ, piątek, 01.02.1901 r.).

25 lat w zawodzie

Drugi sekretarz komisji okręgowej Kardinal przed 25 laty rozpoczął swoją pracę w tutejszej administracji okręgowej (okręg elbląski). Dzięki swojemu przyjaznemu nastawieniu i służeniu pomocą zaskarbił on sobie sympatię swoich współpracowników. Pan Kardinal może więc z dumą i satysfakcją wspominać przepracowane lata na swoim stanowisku. Przed południem jubilat przyjął wiele gratulacji od swoich współpracowników w postaci kwiatów i podarunków. Urzędnicy administracji okręgowej przekazali mu w prezencie artystycznie wykonany zegar stojący. Z kolei wieczorem w Związkowym Domu Rzemiosła odbędzie się bankiet z udziałem tutejszych urzędników, zamiejscowych kolegów i wielu przyjaciół z miasta i z terenów wiejskich. Życzymy panu Kardinal, by jeszcze przez wiele lat z takim samym oddaniem służył swojemu okręgowi (AZ, sobota, 02.02.1901 r.).

Przed wejściem na tańce pokaż legitymację

Jak wiadomo, młodzi ludzie poniżej 16. roku życia nie mogą uczęszczać na publiczne imprezy taneczne. Z tego względu, by uniknąć wszelkich nieprzyjemności, naczelnik wydziału w Wittenbergu nad Elbą zaleca wszystkim tym, po których nie widać jeszcze, że osiągnęli wymagany wiek, by wyposażyli się przed wejściem do lokalu tanecznego celem ich wylegitymowania w legitymację potwierdzającą ich wiek (AZ, sobota, 02.02.19001 r.).

Agencja pracy przy Ślusarskiej

Tutejszy magistrat stworzył w budynku przy ulicy Ślusarskiej 10/11 (niem. Neust. Schmiedestraße) (czerwona wieża) agencję pracy, gdzie pracodawcy i pracownicy mogą zaczerpnąć wielu informacji (AZ, sobota, 02.02.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.