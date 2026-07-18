Dawno temu w Elblągu... występował cyrk

- W najbliższy poniedziałek 60 członków Stowarzyszenia Politechnicznego i Rzemieślniczego z Olsztyna (niem. Allenstein) przybędzie do naszego miasta i złoży wizytę w fabryce cygar i tytoniu Loeser i Wolff - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Cesarzowa przyjeżdża z wizytą do swojej posiadłości w Kadynach

Podczas pobytu w Kadynach Cesarzowa – o ile pozwoli na to pogoda – będzie udawać się na wycieczki do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Na miejsce oddelegowano żandarma, którego zadaniem jest odgrodzenie tego odcinka Mierzei w rejonie Krynicy, z którego korzystają członkowie rodziny cesarskiej (AZ, środa, 15.07.1903 r.).

Jej Wysokość Cesarzowa Augusta Wiktoria przebywa obecnie w swojej posiadłości w Kadynach. Dziś rano na odświętnie udekorowanym peronie dworca w Elblągu zgromadzili się: naczelnik stacji Lowien, architekt rządowy Schmedes z Królewca (Königsberg), inspektor budowlany Klinke z Królewca i urzędnik kolejowy Wolff – przy czym trzej ostatni reprezentują zarząd kolei nadzalewowej – a także komisarz policji, kapitan Schmidt oraz przedstawiciele prasy. O godz. 11:26 specjalny pociąg cesarski złożony z pięciu wagonów i nadzorowany przez inspektora budowlanego Landsberga z Tczewa (niem. Dirschau) powoli wjechał do hali dworcowej. W przedostatnim wagonie siedziała przy oknie wraz z dwoma synami, książętami Augustem Wilhelmem i Oskarem, Jej Cesarska Mość ubrana w białą jedwabną suknię. Cesarzowa niezwykle łaskawie przyjęła powitanie ze strony wyżej wymienionych panów. Lokomotywę niezwłocznie wymieniono, a obsługę pociągu przejęła załoga kolei nadzalewowej. Podczas postoju zarząd tejże kolei wręczył Cesarzowej dwie wspaniałe kompozycje kwiatowe, za które wyraziła ona swoje najuprzejmiejsze podziękowania. Tłum zgromadzony przed dworcem zgotował Jej Wysokości burzliwe owacje, za którą dostojna pani podziękowała z widoczną wdzięcznością. Cesarzowa ukazała się również w otwartym oknie. Po dziewięciominutowym postoju pociąg ruszył w dalszą drogę, przejeżdżając umiarkowanym tempem przez nasze miasto w kierunku Kadyn, dokąd dotarł o godz. 12:20. Oprócz dzieci cesarskich zgromadzili się tam hrabina Keller oraz reszta orszaku. Udział w przyjęciu Cesarzowej wziął również radca ziemski von Etzdorf. Robotnicy z cegielni pod wodzą dyrektora Schmidta zajęli swoje stanowiska na terenie zakładu, uczniowie z Kadyn i Łęcza (niem. Lenzen) ustawili się przy słynnym dębie, a personel administracyjny majątku zebrał się przed dworem. Nie ustalono jeszcze, jak długo rodzina cesarska pozostanie w swojej posiadłości. Jeśli Cesarz przedłuży swój pobyt na północy kraju do czterech tygodni – zgodnie z pierwotnym zamierzeniem – rodzina cesarska pozostanie w Kadynach do 15 sierpnia. W przeciwnym razie wyjedzie 6 sierpnia. Z Kadyn Cesarzowa uda się z wizytą do Malborka (niem. Marienburg) oraz do księcia Dohny ze Słobit (niem. Schlobitten). By uczcić przejazd Jej Wysokości przez nasze miasto, na budynkach publicznych wywieszono flagi (AZ, czwartek, 16.07.1903 r.).

Kradzież i próba włamania

W nocy z 14 na 15 lipca z zamkniętej stajni robotnika S., zamieszkałego przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee), skradziono wózek ręczny. Otwarto również chlew należący do mistrza rzeźnickiego A., mieszkającego w pobliżu, prawdopodobnie w zamiarze kradzieży jednej z tuczonych świń i wywiezienia jej wspomnianym wózkiem. Złodzieje zostali jednak najpewniej spłoszeni przez psa stróżującego na posesji (AZ, piątek, 17.07.1903 r.).

Cyrk Lipot w naszym mieście

Cyrk Lipot przybył dzisiaj do Elbląga specjalnym pociągiem z Sopotu (niem. Zoppot) i rozpocznie swoje występy – zaplanowane na kilka dni – już dziś wieczorem galowym przedstawieniem inauguracyjnym. W jutrzejszą niedzielę, odbędą się dwa przedstawienia: jeden po południu o godz. 16, a drugi wieczorem o godz. 20 (AZ, niedziela, 19.07.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.