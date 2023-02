Dawno temu w Elblągu... złapano złodziejkę

We wtorek po południu aresztowano tutejszą służącą Elisabeth Machtanz. Machtanz przebywała na służbie w gospodzie przy ulicy Gr. Hommelstraße i okradała tam nie tylko kelnerki lecz także kradła innym mieszkańcom ubrania i inne rzeczy. Podczas przeszukania jej rzeczy znaleziono różne przedmioty, które skradła na poprzednich posadach - o tym pisała elbląska prasa w styczniu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Bal maskowy u Wehsera

Powszechny Związek Edukacyjny organizuje w sobotę (3 lutego) o godz. 20.30 wielki bal maskowy w pięknie udekorowanym lokalu związkowym u Wehsera. Za oprawę muzyczną podczas balu odpowiada szkoła muzyki wojskowej pod kierownictwem kapelmistrza Lammicha (AZ, piątek, 02.02.1900 r.).

Wymiana biletów tramwajowych

Ważne bilety rodzinne wydane w 1899 roku na trasie do Bażantarni (niem. Vogelsang) będą wymieniane na nowe bilety z 1900 roku w piątek i sobotę w godz. 9-10 w biurze tramwajów miejskich (AZ, piątek, 02.02.1900 r.).

Pożar na Zewnętrznej Grobli Młyńskiej

Wczoraj wieczorem o godz. 18.15 wezwano straż pożarną do domu przy Zewnętrznej Grobli Młyńskiej 31 (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza 1 Maja). Spłonęła duża część konstrukcji dachowej, podłoga i łatwo palne materiały, które leżały na podłodze. Przyczyną powstania pożaru było nieostrożne obchodzenie się ze światłem. Ogień ugaszono przy pomocy ręcznej pompy, której szlauch przymocowano później do wodociągu. Po dwóch godzinach gaszenia straż pożarna mogła wrócić do swojej bazy (AZ, piątek, 02.02.1900 r.).

Chodzili po mieście i napadali na ludzi

W niedzielę wieczorem na Wielkiej Górze Cudów (niem. Gr. Wunderberg) dwóch pijanych mężczyzn wybiło w jednym z domów dwie szyby i rozbiło latarnię uliczną. Następnie mężczyźni napadali na przechodzących przechodniów i znęcali się nad nimi. Mężczyzn zidentyfikowano. Okazali się nimi robotnicy F i K. z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej. Mężczyzn postawiono w stan oskarżenia (AZ, piątek, 02.02.1900 r.).

Impreza dobroczynna na rzecz całodobowej świetlicy dla dzieci

Jak wiadomo w niedzielę (4 lutego) o godz. 16 w miejskiej hali sportowej odbędzie się uroczystość dobroczynna na rzecz całodobowej świetlicy dla dzieci zorganizowana przez Żeński Związek Sportowy oraz przez klub rowerowy Wanderlust. Przy okazji z racji dobroczynnego celu zachęcamy naszych czytelników do udziału w wydarzeniu. Wydatki całodobowej świetlicy dla dzieci są dość znaczne. Dlatego też, by placówka mogła dalej się rozwijać, bardzo ważne jest zebranie podczas imprezy znacznej sumy pieniędzy (AZ, sobota, 03.02.1900 r.).

Benefis elbląskiego artysty w teatrze

Najbardziej zasłużony członek naszego teatru, pan Paul Erlbeck będzie miał we wtorek (6 lutego) swój benefis. Tego dnia na deskach teatru zobaczymy ‘Syna ciemności’ autorstwa Halma. Pan Erlbeck wcieli się w rolę Ingomara. My życzymy jubilatowi, który w tym sezonie cieszył nas swoimi zachwycającymi rolami, aby w dniu jego święta, teatr zapełnił się widownią (AZ, niedziela, 04.02.1900 r.).

Ojciec Simoni wygłosi wykład w Elblągu

Związek Rzemiosła organizuje w poniedziałek (5 lutego) o godz. 20.15 wieczorek dla kobiet. W jego ramach wykład pt. ‘Przyczyny i zwalczanie nerwowych zachowań’ wygłosi orędownik naturalnego leczenia ‘ojciec Simoni’ z Heiden w Szwajcarii. Na temat tego orędownika naturalnego leczenia tak pisze ‘Danziger Zeitung’: ‘Nic by nie zaszkodziło, gdybyśmy mieli w parlamencie rzeszę takich skutecznych mówców, jakim jest dr Simoni. Jego wykłady na temat powszechnego wynaturzenia były ostre i dosadne, ale doprawione niezbitą logiką i wyśmienitym humorem tak, że odbiorca nie żywi do mówcy urazy i czuje, że słowa te tak bardzo trafiają do niego’. We wtorek (6 lutego) ojciec Simoni wygłosi wykład w ramach posiedzenia Związku Kupieckiego (AZ, niedziela, 04.02.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.