Dawno temu w Elblągu... znikały rowery

- Dzisiaj przed południem robotnik Karl Gehrmann z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) został potrącony przez tramwaj elektryczny. G. chciał przejechać rowerem przez tory tramwajowe na Placu Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhelm Platz, obecnie Plac Słowiański) tuż przed nadjeżdżającym tramwajem, został jednak uderzony przez wagon i przewrócił się. Rowerzysta wyszedł z tego z urazem oka - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Liederhain da w niedzielę koncert w Bażantarni

Koło śpiewacze Liederhain organizuje w niedzielę, 21 czerwca swój doroczny koncert dyrygencki w Bażantarni (niem. Vogelsang). Pan Römer, znany tenor chóru Liederhain, który miał pecha i 6 maja podczas spaceru z plebanki (niem. Pfarrhäuschen) do Bażantarni złamał nogę, na tyle doszedł już do siebie, że weźmie udział w tym koncercie (AZ, sobota, 13.06.1903 r.).

Zatonęła łódź

Kiedy we wtorek szyper Koch zamieszkały przy ulicy Panieńskiej (niem. Fischervorberg) żeglował przez zalew z ładunkiem cegieł, nagle zerwała się silna burza, w wyniku której woda wdarła się na pokład przez otwartą lukę, co spowodowało zatonięcie łodzi (AZ, sobota, 13.06.1903 r.).

Kradzież roweru

Pewnemu przedsiębiorcy buraczanemu z Wielbarka (niem. Willenberg) koło Malborka (niem. Marienburg) w nocy z środy na czwartek skradziono rower z mieszkania. Złodziejem okazał się rosyjski pracownik zatrudniony na polu buraczanym, który był widziany z rowerem niedaleko Starego Pola (niem. Altfelde). Podobno skierował się w stronę Elbląga (AZ, sobota, 13.06.1903 r.).

Wizyta rodziny cesarskiej w Kadynach

Jak już wcześniej informowaliśmy na naszych łamach, w tym roku przewidziany jest również dłuższy pobyt cesarzowej z dwójką najmłodszych dzieci cesarskich w Kadynach (niem. Cadinen). Przewiduje się, że książę Joachim i księżniczka Luiza przyjadą do Kadyn rano 20 czerwca. Cesarzowa przybędzie kilka dni później, jeszcze przed końcem tego miesiąca (AZ, niedziela, 14.06.1903 r.).

Koncert koła śpiewaczego Volksliedertafel w Winnicy

Elbląskie koło śpiewacze Volksliedertafel da w niedzielę rano w Winnicy (niem. Weingrundhorst) koncert dyrygencki. Program będzie podzielony na trzy części wokalne i zawrze również kilka utworów, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Pieśni w Królewcu (niem. Königsberg). Akompaniament do utworów „Jäger Heimkehr” Gurlitta i „Das Herzklopfen” Kremsera, jak również muzyka koncertowa, zostanie wykonana przez miejską orkiestrę. Impreza koła śpiewaczego Volksliedertafel, przez wzgląd na ciągły rozwój chóru pod kierownictwem pana Th. Günthera, przy sprzyjającej pogodzie będzie z pewnością cieszyć się dobrą frekwencją (AZ, niedziela, 14.06.1903 r.).

Tajny radca handlowy Ziese uniknął wypadku

Wczoraj pod wieczór w wielkim niebezpieczeństwie znalazł się tajny radca handlowy Ziese. Radca jechał wozem z kilkoma gośćmi ulicą Browarną (niem. Niederstraße) do odlewni stali. Podczas przejazdu przez tory kolei nadzalewowej lokomotywa wjechała w tylną część wozu. Na szczęście zderzenie nie miało poważnych konsekwencji. Pasażerowie pojazdu wyszli z tego tylko ze strachem. Woźnica nie usłyszał dzwonka (AZ, niedziela, 14.06.1903 r.).

Kradzież rowerów przy ulicy Traugutta

Czwartkowej nocy kupcowi Edwardowi R. zamieszkałemu przy ulicy Traugutta (niem. Äußerer Mühlendamm) skradziono dwa rowery z zamkniętej werandy. Złodzieje rozebrali jeden z rowerów w ogrodzie R. na części i zabrali ze sobą dętki, […], sakwę rowerową itd., a także jeden kompletny rower, a koła i pozostałe części ukryli w krzakach, prawdopodobnie, żeby zabrać je później (AZ, niedziela, 14.06.1903 r.).

Na pamiątkę ufundowania ołtarza

Na pamiątkę ufundowania ołtarza przez cesarza zgodnie z decyzją rady kościelnej, na tylnej jego części umieszczono tablicę pamiątkową. Została ona wykonana z czarnego marmuru i na złotym tle widnieją słowa: „Ten ołtarz podarował w 1902 roku parafii św. Anny Wilhelm II, niemiecki cesarz, król Prus”. Po obu stronach napis jest oprawiony w godła cesarskie i królewskie. Jego Wysokość wielokrotnie okazywał zainteresowanie wykonaniem tablicy, dokładnie sprawdzając projekty i ostatecznie zatwierdzając projekt profesora Otzena, budowniczego kościoła. Tablica pamiątkowa została bardzo gustownie wykonana w pracowni malarza O. Berga w Berlinie (AZ, niedziela, 14.06.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.