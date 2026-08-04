Starszy pan już nie pojedzie

Ma 85 lat i właśnie skończył karierę kierowcy. W trakcie jazdy pod wpływem alkoholu został zatrzymany przez policję. Jaki wyrok wydał sąd?

W sierpniu ubiegłego roku elbląska policja zatrzymała 85-letniego kierowcę citroena. Starszy pan był pod wpływem alkoholu, Sprawa została przekazana do sądu.

Po roku zapadł wyrok: 4 tys. zł grzywny, 3 lata zakazu kierowania wszystkimi pojazdami, 5 tys. zł tytułem świadczenia pieniężnego oraz przepadek citroena na rzecz Skarbu Państwa.