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Starszy pan już nie pojedzie

 Elbląg, Starszy pan już nie pojedzie
fot. policja

Ma 85 lat i właśnie skończył karierę kierowcy. W trakcie jazdy pod wpływem alkoholu został zatrzymany przez policję. Jaki wyrok wydał sąd?

W sierpniu ubiegłego roku elbląska policja zatrzymała 85-letniego kierowcę citroena. Starszy pan był pod wpływem alkoholu, Sprawa została przekazana do sądu.

Po roku zapadł wyrok: 4 tys. zł grzywny, 3 lata zakazu kierowania wszystkimi pojazdami, 5 tys. zł tytułem świadczenia pieniężnego oraz przepadek citroena na rzecz Skarbu Państwa.


A moim zdaniem...

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