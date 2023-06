Dawno temu w Elblągu... żołnierz uciekł z wojska

Żołnierz gwardii nazwiskiem Friebrandt opuścił przed kilkoma dniami swój garnizon i nie powrócił do swojego oddziału. Rodzice dezertera, którzy mieszkają w Elblągu, nie są w stanie powiedzieć, gdzie obecnie przebywa ich syn

Radca von Etzdorf wybrany w Londynie członkiem królewskiego stowarzyszenia

Radca ziemski (niem. Landrat)* von Etzdorf, którego Cesarz wysłał na studia do Anglii, wziął udział w środę w Londynie w posiedzeniu królewskiego angielskiego rolnicznego stowarzyszenia, którym zarządza książę Walii. Podczas tego posiedzenia radca ziemski von Etzdorf został jednogłośnie wybrany 25 członkiem stowarzyszenia. Książę Walii zdał nawet telegraficzne sprawodanie Cesarzowi z tych wyborów (AZ, piątek, 01.06.1900 r.).



*Landrat – w Prusach urzędnik administrujący powiatem, zwany również radcą ziemskim, starostą lub konsyliarzem - Wikipedia

Nauczyciel Kutsch kończy 70 lat

Nauczyciel szkoły średniej Kutsch kończy 1 czerwca 70 lat. Pan Kutsch od roku 1853 pracuje w Gimnazjum Realnym i jego wielkim zainteresowaniem cieszyły się zawsze wszelkie sprawy związne z rozwojem nauczycieli. Przez wiele lat pan Kutsch był przewodniczącym tutejszego Związku Nauczycielskiego. Przewodził też przez długi czas Zachodniopruskiemu Związkowi Pestalozziego a także nowemu Związkowi Pestalozziego. Elbląski Związek Nauczycieli nadał mu miano w dniu jego 65 urodzin honorowego członka przez wzgląd na jego zasługi w kwestii wspierania rozwoju nauczycieli, podczas gdy Zachodniopruski Związek Pestalozziego wybrał go na honorowego prezydenta związku. Pan Kutsch był też czynny w życiu publicznym. Dzięki zaufaniu społeczności przyznano mu urząd radnego miejskiego. Należy także wspomnieć, że pan Kutsch ma też seminaryjne wykształcenie i jako pracowity i zagorzały nauczyciel osiągał też duże rezultaty pedagogiczne. Z wielkim szacunkiem wspomina tego jeszcze wciąż żywotnego i gotowego do dalszych działań nauczyciela spora rzesza byłych uczniów. Życzymy panu Kutschowi jeszcze wiele lat życia, by zdrowie dopisywało mu w działaniach na rzecz naszego miasta (AZ, piątek, 01.06.1900 r.).

Nieprzyjemnie zdarzenie w tramwaju

Poważną szkodę doznała w środę po południu pewna tutejsza dama, która jechała z Bażantarni (niem. Vogelsang) tramwajem w kierunku miasta. Ponieważ wagon był pełen, kobieta zajęła miejsce stojące z przodu wagonu. Krótko przed odjazdem do wagonu wszedł malarz pokojowy, który miał ze sobą pojemnik z farbą olejną. Kobieta od razu wypowiedziała swoje obawy, że zaraz ją pobudzi tą farbą, jednak podróż minęła bez większych ekscesów. W okolicy ulicy Królewieckiej (niem. Königsbergstraße) poluzowało się zamknięcie od pojemnika i kobieta została cała pokryta farbą. Jej całe ubranie zostało oczywiście w całości zniszczone. […] Wiele innych kobiet narzekało, że wagon w wielu miejscach jest poplamiony farbą, wskutek czego ubrania i buty osób przechodzących obok od razu brudziły się od farby. Mamy nadzieję, że dyrekcja tramwajów zadba o to, żeby takie nieprzyjemne zdarzenia nie miały więcej miejsca (AZ, sobota, 02.06.1900 r.).

Pożegnanie nauczyciela

Wczoraj pastor Bury, inspektor szkolny prowadził pożegnalne spotkanie w szkole w Lubstowie* (niem. Lupushorst) pana Franza, żegnającego się z zawodem nauczyciela, w którym uczestniczyła dyrekcja szkoły oraz wielu członków gminy. Pastor Bury w serdecznych słowach podziękował nauczycielowi za jego wierną służbę i sumienność, jaką wykazywał się przez ponad dwudziestoletnią działalność w szkole w Lubstowie. […] Następnie nastąpiło wprowadzenie na urząd jego następcy. Jego miejsce zajmie, jak już wcześniej donosiliśmy, syn obecnego nauczyciela, pan Ludwig Franz (AZ, niedziela. 03.06.1900 r.).

*wieś położona w powiecie malborskim, w gminie Nowy Staw

