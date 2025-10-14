Okólnik do zmian

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Okólnik. Co ma się zmienić w tym rejonie Elbląga?

Jak czytamy w dokumentacji postępowania, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do zjazdu do nieruchomości przy Grunwaldzkiej planowana jest m. in. budowa oraz przebudowa jezdni, budowa dróg dla pieszych, budowa i przebudowa zjazdów. Wykonawca ma uwzględnić także elementy organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzenia odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego, etc.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta branży drogowej (40 proc.). Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na przygotowanie dokumentacji, oferty można składać do 23 października.