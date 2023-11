Dawno temu w Elblągu… areszt za szaloną jazdę

Wczoraj wieczorem przy Grobli Młyńskiej (niem. Mühlendamm) zbiegła się spora grupa gapiów. Kierowca wozu ciężarowego ścigał się tam z dorożką pełniącą rolę taksówki, przez co pasażerowie i inne pojazdy narażone były na niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo prób przywoływania do porządku nie zakończono tej szalonej jazdy, policjant pociągnął nagle za cugle i zatrzymał pędzące konie. Gdy woźnica został zapytany o nazwisko, nie chciał wyznać, jak się nazywa i począł znów uderzać w konie, by te ruszyły naprzód. Udaremniono jednak jego dalszą jazdę i aresztowano go - pisała elbląska prasa w listopadzie 1900 roku. O czym jeszcze pisała?

Wiele dni do świętowania

W tym roku święta Bożego Narodzenia wypadają wyjątkowo świątecznie. Pierwszy dzień świąt wypada we wtorek, a więc poprzedza go niedziela i wigilia w poniedziałek, a we wtorek i środę mamy dwa dni świąteczne. Sylwester również wypada w sobotę, Nowy Rok we wtorek i w kolejną niedzielę kończy się okres świąteczny (AZ, czwartek, 15.11.1900 r.).

Brutalne pobicie parobka

Wczoraj po południu poważnie od ciosów nożem ranny został zamieszkały przy ulicy Wodnej (niem. Wasserstraße) parobek Friedrich Thau. Mężczyzna został napadnięty przez kilku nieznanych mu ludzi przy ulicy Gr. Stromstraße, którzy rzucili go na ziemię, po czym pojawił się parobek Karl Tolkemitt z Modrzewiny (niem. Lärchwalde) i zadał mu kilka ciosów nożem w lewe udo. Thau musiał zostać niezwłocznie zabrany do miejskiego szpitala (AZ, czwartek, 15.11.1900 r.).

Ostatnie przygotowania przed odsłonięciem pomnika Schichaua

Nadprezydent von Goßler przybędzie w niedzielę, 18 listopada do naszego miasta, by wziąć udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Ferdynanda Schichaua*. Przygotowania do tego wydarzenia mają się już ku końcowi. Wytyczono i zrównano już miejsce w Staromiejskim Ogrodzie Zabaw, gdzie stoi pomnik. Przed pomnikiem zostanie ustawiona trybuna z miejscami siedzącymi (AZ, piątek, 16.11.1900 r.).

Nagła śmierć nauczyciela

Doniesiono nam właśnie o ciężkiej chorobie nauczyciela Zöpfke ze Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców. Po krótkim pobycie w szpitalu mężczyzna zmarł na gorączkę tyfusową. Pedagog był w sile wieku, był bardzo skrupulatnym i ambitnym nauczycielem i cieszył się ogólną sympatią. Wdowa i dwójka dzieci stoją w żałobie przy jego grobie (AZ, sobota, 17.11.1900 r.).

Rowerzysta przejechał ośmiolatkę

W środę w południe przejechana przez rowerzystę została ośmioletnia córka żydowskiego kantora P. z ulicy Chmurnej (niem. Sturmstraße). Dziewczynka doznała różnych urazów. Rowerzystą okazał się zamieszkały przy alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) Walter B. (AZ, sobota, 17.11.1900 r.).

Niewielki pożar przy ulicy Garbary

W sobotnie popołudnie o godz. 16.30 wezwano straż pożarną do domu przy ulicy Garbary 1 (niem. Lange Hinterstraße). W jednym z pomieszczeń na drugim piętrze zajęły się firany od stojącej za blisko lampy naftowej. Inne szkody nie powstały. Pożar udało się ugasić przed przyjazdem straży pożarnej (AZ, wtorek, 20.11.1900 r.).

Więzień wpadł w furię

Znajdujący się od kilku dni w policyjnym areszcie rzeźnik Paul M. z ulicy Huzarskiej (niem. Ritterstrasse) rozbił wczoraj po południu w napadzie furii okna w swojej więziennej celi i zaatakował także strażnika i policjanta, którzy udali się do niego. Ponieważ nie udało się go uspokoić, założono mu kaftan bezpieczeństwa i zawieziono do szpitala (AZ, środa, 21.11.1900 r.).

* Posąg został ustawiony przed domem, w którym mieszkał Schichau, przy ul. Stoczniowej, w pobliżu Bramy Targowej.



Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.