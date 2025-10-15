Szczęściarz czeka na prawdziwe szczęście 

Szczęściarz trafił do naszego schroniska chory, zabiedzony i wychudzony. Kocur ma niewykształconą gałkę oczną, co najpewniej stanowi powikłanie po przebytym niegdyś kocim katarze. Nie utrudnia mu to jednak w żaden sposób codziennego funkcjonowania. Zdjęcia.

Szczęściarzowi niezwykle trudno jest się odnaleźć w schroniskowych warunkach… Większość czasu śpi w przeróżnych zakamarkach, by pozostać niezauważonym… Unika kontaktu z innymi kotami. Obecność człowieka też zdaje się być dla niego zbyt przytłaczająca – z pewnością z uwagi na silny stres spowodowany schroniskiem.

Ten mniej więcej 10-letni kocur choruje na przewlekłą niewydolność nerek, co wiąże się z koniecznością podawania mu specjalistycznej karmy weterynaryjnej oraz regularnymi wizytami kontrolnymi u lekarza weterynarii. Z pewnością w prawdziwym domu, pełnym troski, miłości i zrozumienia, Szczęściarz odnalazłby swoją bezpieczną przystań. Tego gorąco mu życzymy.

Informacje o adopcji:

OTOZ Animals, Schronisko dla zwierząt w Elblągu

Kocie biuro adopcyjne: 601 299 421.

mail: elblag.schronisko@otoz.pl