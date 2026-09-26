Dawno temu w Elblągu… czeladnik okradł przyjaciela

- Na świńskim targu wystawiono dziś na sprzedaż 198 świń i prosiąt. W przypadku świń za cetnar* żywej wagi trzeba było zapłacić 36–40 marek. W przypadku prosiąt cena wynosiła 5–6 marek za sztukę. Sprzedaż przebiegała dość sprawnie - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Uratowany z opresji

W niedzielę wieczorem rowerzysta z Malborka (niem. Marienburg) znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Jechał on z ogromną prędkością w kierunku swojego domu wzdłuż ulicy Św. Ducha (niem. Heilige Geiststraße), sądząc, że skręca w ulicę Mostową (niem. Brückstraße), na końcu której znajduje się most nad rzeką Elbląg, pędził więc dalej. Wkrótce znalazł się tuż przy wałach nad rzeką, potknął się i wpadł do niej, podczas gdy rower pozostał przy wałach. Znalazł się w wodzie i wołał o pomoc. Przybyłemu na miejsce strażnikowi z trudem udało się wyciągnąć poszkodowanego rowerzystę (AZ, środa, 23.09.1903 r.).

Ukradł portfel przyjacielowi

W wyniku haniebnego czynu przed sądem stanął czeladnik stolarski Schröter. 28 czerwca oskarżony został zaproszony do przyjaciela na uroczystość jego srebrnych godów i wykorzystując okazję ukradł gospodarzowi portfel z zawartością 21,60 marek. Chociaż oskarżony nie był wcześniej karany, sąd skazał go na 14 dni pozbawienia wolności. (AZ, środa, 23.09.1903 r.).

Sprzedaż napojów wyskokowych rezerwistom i rekrutom na dworcach kolejowych zakazana

W nawiązaniu do wcześniej wydanych zarządzeń Królewska Dyrekcja Kolejowa w Królewcu (niem. Koenigsberg) ponownie zwraca uwagę, że również w trakcie tegorocznych przewozów rezerwistów i rekrutów właściciele lokali przy dworcach nie mogą sprzedawać żołnierzom napojów alkoholowych, a w szczególności wódki. Niedozwolone jest również podawanie i serwowanie sznapsu (AZ, piątek, 25.09.1903 r.).

Koniec semestru letniego, czas na krótką przerwę od nauki

Dzisiaj rano we wszystkich elbląskich szkołach odbyły się tradycyjne uroczystości zakończenia semestru letniego, a uczniowie i uczennice mają przed sobą kolejne dni wolne, które zapowiadają wiele radości. Pogoda jest wspaniała i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, a młodzież szkolna z pewnością nie omieszka w pełni skorzystać z tej sprzyjającej okazji, bo już niedługo te piękne dni dobiegną końca. Wszyscy, którzy otrzymali dobre świadectwa, radośnie pędzili dziś do domu, a tych, którym poszło gorzej, można było rozpoznać po powolnym kroku. Cóż, na razie nie jest jeszcze tak źle – w semestrze zimowym można nadrobić wiele zaległości, które nazbierały się latem. Szkoła zawodowa zamyka dziś wieczorem o godz. 21 swoje bramy (AZ, niedziela, 27.09.1903 r.).

Wieczory rozrywkowe

Loża „Nordstern” Wolnego Niemieckiego Zakonu Templariuszy organizuje również w tym roku wieczory rozrywkowe, które odbędą się w lokalu „Złoty Lew” (niem. Goldener Löwe). Do tych wydarzeń wrócimy później (AZ, niedziela, 27.09.1903 r.).

Tragiczny w skutkach wypadek kolejowy pod Iławą

Wczoraj w południe doszło do wypadku na odcinku linii kolejowej Iława (niem. Dt. Eylau) – Ostróda (niem. Osterode). Podczas przekraczania torów między stacją Iława a wsią Rudzienice (niem. Raudnitz) niezamężna, głuchoniema Luise Böhm z gospodarstwa Karlau, należącego do majątku Raudnitz, została potrącona przez pociąg towarowy nr 7638 i zginęła na miejscu (AZ, niedziela, 27.09.1903 r.).

Co nowego w teatrze?

Dzisiaj wieczorem w Teatrze Miejskim odbędzie się przedstawienie wspaniałej sztuki Hermanna Sudermanna pt. „Honor”. Autor, który – jak powszechnie wiadomo – jest uczniem emerytowanego tajnego radcy i dyrektora dr. Nagela, ma przybyć tu dziś po południu i wieczorem obejrzeć przedstawienie (AZ, wtorek, 29.09.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.