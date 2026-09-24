Bezrobotne liczby

Jak wygląda elbląskie bezrobocie okiem Iwony Radej, dyrektor elbląskiego Powiatowego Urzędu Pracy? Na Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Społecznych dyrektor PUP zaznajomiła radnych z najważniejszymi liczbami dotyczącymi bezrobocia w pierwszej połowie roku.

3167 Elblążan było zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy w styczniu tego roku. W sierpniu (najnowsze dane) ta liczba spadłą do 3026 osób. Przypomnijmy, że w poprzednich latach w okresie wakacyjnym liczba radnych była najniższa w ciągu roku. Stopa bezrobocia w styczniu tego roku wynosiła 8,3 proc., do lipca (najświeższe dane) spadła do 8,1 proc. Najniższą wartość – 8 proc. zanotowała w czerwcu tego roku.

- Najwyższy poziom bezrobocia odnotowaliśmy w lutym i marcu, gdzie liczba bezrobotnych zbliżała się do liczby 3300 osób – mówiła Iwona Radej, dyrektor elbląskiego PUP na wrześniowym posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych - Pozytywnym faktem jest tendencja spadkowa od kwietnia do końca sierpnia. Myślę, że ta tendencja będzie zachowana. Chciałabym, żebyśmy zeszli poniżej 8 proc., ale zobaczymy jak to się będzie układało do końca roku.

W trakcie posiedzenia komisji dyrektor PUP zwróciła uwagę na rozbieżność wysokości stóp procentowych wg metodologii polskiego Głównego Urzędu Statystycznego i europejskiego Eurostatu. Stopy bezrobocia wg Eurostatu są niższe niż GUS, są jednak sporządzane dla poszczególnych kwartałów i na poziomie województw. Dla Elbląga – miasta na prawach powiatu - nie ma danych o wysokości stopy bezrobocia wg Eurostatu.

Do ciekawej zmiany doszło w strukturze bezrobocia. W elbląskim PUP jest zarejestrowanych więcej mężczyzn niż kobiet; do tej pory sytuacja była odwrotna. W pierwszym półroczu (styczeń – czerwiec) do elbląskiego PUP wpłynęło ponad 1300 ofert pracy (więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

W pierwszym półroczu nie było w Elblągu zwolnień grupowych. Takie działanie do PUP zgłosiła jedna firma.

- W kwietniu firma poinformowała nas, że proces restrukturyzacji obejmie 55 osób, czyli wszystkich pracowników – wyjaśniała Iwona Radej. - Na koniec kwietnia pracodawca zawiadomił nas, że większość pracowników sama zrezygnowała z pracy. W związku z tym nie zostały spełnione warunki, aby mówić o zwolnieniach grupowych.

Dyrektor PUP poinformowała, że z ww. 55 osób – 28 zarejestrowało się w PUP jako bezrobotni, pozostałe osoby znalazły sobie pracę, część osiągnęła wiek emerytalny.

Główną bolączką elbląskiego Urzędu Pracy była mniejsza ilość środków przeznaczona na aktywizację osób bezrobotnych. W tym roku PUP miał do dyspozycji ponad 18 mln zł na ten cel. Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym roku skorzystało prawie 90 osób. Pracodawcy zgłosili ponad 100 stanowisk miejsc pracy w programie dofinansowania doposażenia stanowiska pracy.