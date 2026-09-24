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Bezrobotne liczby

 Elbląg, Bezrobotne liczby
fot. arch portEl.pl

Jak wygląda elbląskie bezrobocie okiem Iwony Radej, dyrektor elbląskiego Powiatowego Urzędu Pracy? Na Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Społecznych dyrektor PUP zaznajomiła radnych z najważniejszymi liczbami dotyczącymi bezrobocia w pierwszej połowie roku.

3167 Elblążan było zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie Pracy w styczniu tego roku. W sierpniu (najnowsze dane) ta liczba spadłą do 3026 osób. Przypomnijmy, że w poprzednich latach w okresie wakacyjnym liczba radnych była najniższa w ciągu roku. Stopa bezrobocia w styczniu tego roku wynosiła 8,3 proc., do lipca (najświeższe dane) spadła do 8,1 proc. Najniższą wartość – 8 proc. zanotowała w czerwcu tego roku.

- Najwyższy poziom bezrobocia odnotowaliśmy w lutym i marcu, gdzie liczba bezrobotnych zbliżała się do liczby 3300 osób – mówiła Iwona Radej, dyrektor elbląskiego PUP na wrześniowym posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych - Pozytywnym faktem jest tendencja spadkowa od kwietnia do końca sierpnia. Myślę, że ta tendencja będzie zachowana. Chciałabym, żebyśmy zeszli poniżej 8 proc., ale zobaczymy jak to się będzie układało do końca roku.

W trakcie posiedzenia komisji dyrektor PUP zwróciła uwagę na rozbieżność wysokości stóp procentowych wg metodologii polskiego Głównego Urzędu Statystycznego i europejskiego Eurostatu. Stopy bezrobocia wg Eurostatu są niższe niż GUS, są jednak sporządzane dla poszczególnych kwartałów i na poziomie województw. Dla Elbląga – miasta na prawach powiatu - nie ma danych o wysokości stopy bezrobocia wg Eurostatu.

Do ciekawej zmiany doszło w strukturze bezrobocia. W elbląskim PUP jest zarejestrowanych więcej mężczyzn niż kobiet; do tej pory sytuacja była odwrotna. W pierwszym półroczu (styczeń – czerwiec) do elbląskiego PUP wpłynęło ponad 1300 ofert pracy (więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

W pierwszym półroczu nie było w Elblągu zwolnień grupowych. Takie działanie do PUP zgłosiła jedna firma.

- W kwietniu firma poinformowała nas, że proces restrukturyzacji obejmie 55 osób, czyli wszystkich pracowników – wyjaśniała Iwona Radej. - Na koniec kwietnia pracodawca zawiadomił nas, że większość pracowników sama zrezygnowała z pracy. W związku z tym nie zostały spełnione warunki, aby mówić o zwolnieniach grupowych.

Dyrektor PUP poinformowała, że z ww. 55 osób – 28 zarejestrowało się w PUP jako bezrobotni, pozostałe osoby znalazły sobie pracę, część osiągnęła wiek emerytalny.

Główną bolączką elbląskiego Urzędu Pracy była mniejsza ilość środków przeznaczona na aktywizację osób bezrobotnych. W tym roku PUP miał do dyspozycji ponad 18 mln zł na ten cel. Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym roku skorzystało prawie 90 osób. Pracodawcy zgłosili ponad 100 stanowisk miejsc pracy w programie dofinansowania doposażenia stanowiska pracy.

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • No proszę bezrobocie spada
  • Na bezrobociu chyb siedzą tylko ci co nie chcą iść do pracy. Jest mniej ludzi do pracy bo jest mniejszy przyrost naturalny, starsi pracownicy odchodzą na emeryturę, pracodawcy nie mają kim ich zastapić.
  • Brawo wróblewski brawo słonina brawo misan. Niby źle od lat ale elblążanie tak chcą, brawo
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    Jonasz m(2026-09-24)
  • Niekoniecznie ludzie siedzą na bezrobociu, bo nie chcą pracować, myślenie ogóle i błędne, są różne aspekty zwłaszcza w Elblągu, gdy rynek jest ubogi a firmy nie szanują pracownika i sabo płacą, jest wiele dowodów ale są i tacy ca nie chcą, mają wywalone. Na rynku elbkaskim nic się nie zmienia od x lat i na pewno nie zmieni, pracodawcy mają monopol a władza nie stwarza warunków, by tu inwestowali inni pracodawcy z zewnątrz.... Sentencja spadkowa jest, ciekawe, gdy dwie firmy prowadzily zwolnienia... Dodam emeryci trzymaja się stolkow bardzo mocno... Hashtagi: #Nowatkowskimaciej@wp.pl
  • @Egq - No sorry ja nie chce siedzieć na bezrobociu ale uważam wręcz jestem pewna ze na niektóre rozmowy kwalf. Idę bezsensu, bo polowa z nich jest ustawiona juz pod kogos. Ważne aby tylko sie zgadzało ze zrobili jakies rozmowy :). Takze zapraszam kto chce mnie zatrudnić bez ściemnianej rozmowy 😆
  • Ciekawe podejście, rozsyłam CV od ponad roku (wysłanych mam za sobą setki) i jeszcze na żadną rozmowę kwalifikacyjną mnie nie zaprosili. Takie komentarze rzuca ktoś, kto dawno nie musiał szukać pracy.
  • To mówisz że "nie mają kim ich zastapić. " no jak się oferuje najniższą krajową a wymaga się wykwalifikowanego pracownika z doświadczeniem to trzeba mu ODPOWIEDNIO zapłacić! Więcej nie pisz takich komentarzy i się nie ośmieszaj.
  • Czy ktoś to czyta przed upublicznieniem redakcjo??? Poszukajcie błędów i poprawcie bo głupoty wam wyszły..
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    JanekMaliniak(2026-09-24)
  • Masz nieciekawe CV to nikt nie dzwoni.
  • Wręcz przeciwnie. Mam bogate doświadczenie zawodowe. Na każde ogłoszenie aplikuje ponad 200 osób, odzywają się może do jednej, więc teksty o "ciekawym CV" też są nie na miejscu.
  • Ty się nie ośmieszaj. Mam licencjata a tym samym ukończone studia zawodowe a robię czyli pracuję na niewykwalifikowanym stanowisku i nie zarabiam wcale najniższej krajowej. Najniższa krajowa jest umowna a ty sam walcz o wyższą stawkę pokazując że na danym stanowisku nadajesz się do wymaganych stawianych warunków z którymi sobie świetnie dajesz radę i masz z tego satysfakcję a wynagrodzenie jest później weryfikowane przez stawiane warunki pracodawcy. Trzeba tylko chcieć a nie nawijać farmazony lub makaron na uszy.
  • Chyba jednak bezrobocie będzie pozwoli spadać bo coraz częściej widać że niektóre zakłady ogłaszają o nowych stanowiskach pracy.
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