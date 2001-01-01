Dawno temu w Elblągu… koło śpiewacze wystąpiło w Bażantarni

Koło śpiewacze Liederhain da swój ostatni tegoroczny koncert na świeżym powietrzu w przyszłą niedzielę w Bażantarni (niem. Vogelsang), chyba że pogoda nie dopisze. W takim przypadku zarząd koła zarezerwował Bażantarnię 24 sierpnia (AZ, piątek, 15.08.1902 r.).- pisała elbląska prasa w 1902 roku. Czy jeszcze żyli mieszkańcy Elbląga na początku XX wieku?

Możemy spodziewać się surowej zimy

Możemy spodziewać się surowej zimy, jeśli sprawdzi się stare przysłowie ludowe, które mówi, że surowa zima nadejdzie, jeśli ptaki wędrowne wcześnie odlecą na południe. Tak właśnie dzieje się w tym roku. W różnych miejscach jaskółki dymówki już odleciały. Jednak ludowe mądrości nie są nieomylne (AZ, czwartek, 14.08.1902 r.).

Aresztowany za ciężkie uszkodzenie ciała

We wtorkowe popołudnie aresztowano robotnika Ernsta Platha zamieszkałego przy Grobli św. Jerzego. Aresztowany w niedzielę zaatakował nożem Hermanna P. z ulicy Fuhrgasse, wskutek czego mężczyzna doznał ciężkiego uszkodzenia ciała (AZ, czwartek, 14.08.1902 r.).

Cesarzowa wraz z dziećmi opuszcza Kadyny

Z Kadyn doszły do nas takie oto wieści: z dniem dzisiejszym skończył się pobyt Cesarzowej i jej dzieci w Kadynach. Najdłużej na wakacjach przebywali książę Joachim i księżniczka Louise, którzy przybyli do Kadyn 5 lipca i spędzili tam prawie sześć tygodni. Cesarzowa wraz z książętami Eitelem-Friedrichem, Adalbertem, Augustem Wilhelmem i Oskarem przybyła do Kadyn 15 lipca i przebywała tu ponad cztery tygodnie. Pobyt starszych dzieci Cesarzowej trwał nico krócej. Wakacje księcia Joachima i księżniczki Louise z początkiem tego tygodnia już się skończyły i rozpoczęły się już regularne zajęcia edukacyjne z dr. Porgerem i panną von Thadden. Wczorajszego popołudnia Cesarzowa udała się najpierw na spacer. Później wybrała się na przejażdżkę do Tolkmicka (niem. Tolkemit). Namiot plażowy na krynickiej plaży został wczoraj rozebrany i zabrany. Odwołany został wczoraj marszałek Cesarzowej. Dzisiejszego przedpołudnia Cesarzowa wraz z księciem Joachimem i księżniczką Louise i swoją świtą opuściła Kadyny pociągiem dworskim, który wyruszył z Kadyn o godz. 10.40. Około 11.15 pociąg przybył do Elbląga, skąd o godz. 11.25 ruszył w dalszą drogę. Cesarzowa nie udaje się do Dusseldorfu a do Homburga, gdzie w piątek około godz. 8 przybędzie Cesarz. […] (AZ, piątek, 15.08.1902 r.).

Nocne wybryki przy ulicy Bednarskiej

Kilka nocnych Marków sprawiło sobie ostatniej nocy wątpliwą przyjemność, przenosząc cegły z budynku przy Bednarskiej (niem. Spieringstraße) przed drzwi mieszkającego tam piekarza i przewracając beczki z wapnem. Gdy zbliżył się strażnik nocny, grupa się rozeszła, ale podobno rozpoznano jednego z uczestników, studenta przebywającego tu podczas wakacji (AZ, sobota, 16.08.1902 r.).

Nadprezydent przejmuje obowiązki po urlopie

Nadprezydent Elditt powrócił z urlopu i dzisiaj ponownie podjął swoje obowiązki służbowe (AZ, niedziela, 17.08.1902 r.).

Medal od Cesarza za długoletnie małżeństwo

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie został przyznany przez Cesarza małżeństwu Koester, które w piątek świętowało złote gody. Pastor Weber wręczył medal jubilatom wraz z pismem od tajnego radcy gabinetowego, w którym Cesarz złożył im gratulacje (AZ, niedziela, 17.08.1902 r.).

Dzieci ze szkoły dla głuchoniemych wybrały się do Krynicy

Około 110 uczniów szkoły dla głuchoniemych z Malborka (niem. Marienburg) pod opieką 12 nauczycieli przybyło dziś rano o godz. 7:14 pociągiem do Elbląga, a następnie o godz. 8 wyruszyło na wycieczkę parowcem do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Wycieczkowiczom towarzyszyli członkowie rodzin oraz liczni przyjaciele szkoły tak, że w wycieczce wzięło udział ponad 300 osób (AZ, niedziela, 17.08.1902 r.).

Budki z atrakcjami na Małym Placu Zabaw

Dziś rano na dawnym Małym Placu Zabaw (niem. Kleiner Exerzierplatz) ustawiono wiele budek z atrakcjami i karuzele, które powróciły właśnie z gdańskiego jarmarku św. Dominika (AZ, niedziela, 17.08.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.