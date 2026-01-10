\"Studniówka niepowtarzalna jak każdy z was\"

To niezwykła noc m.in. dla maturzystów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, którzy dziś (9 stycznia) bawili się na swojej studniówce. Zobacz zdjęcia z Hotelu Focus, gdzie padło sakramentalne "poloneza czas zacząć". Zdjęcia.

Przed zabawą spotykamy na sali m. in. Aleksa, Marcela, Pawła, Marka i Cypriana.

- Jak nastroje przed zabawą? Bardzo dobrze, bo będziemy się bawić! - mówi jeden z grupy panów-maturzystów, których zagadaliśmy przed studniówką.

Wraz z kolegami zgodnie przyznaje, że przygotowanie do studniówki zajęło "jakieś pół godziny" (no dobrze, jednemu z nich godzinę). Co planują nasi rozmówcy po szkole? Padają odpowiedzi "praca, praca" (na przykład za granicą), "wojsko", "jakieś studia", "nie mam pomysłu".

- Gonienie za marzeniami - mówi jeden.

A jakie to marzenia?

- Nie chcę zdradzać, żeby się spełniły - odpowiada enigmatycznie.

Przygotowaniom do studniówki więcej czasu poświęciły panie, z którymi rozmawialiśmy: "z dwie godzinki", a wybór kreacji "tydzień wcześniej" - mówią m. in. Aleksandra, Nikola, Maja. Ich kolega Filip stwierdza jak inni panowie wcześniej: "pół godziny".

- Zapowiada się fajny wieczór. Liczy się zabawa, czekamy na poloneza - mówi jedna z naszych rozmówczyń.

Po maturze planuje przyszłość związaną ze studiami z biologii, inna z wojskiem, kolejna z dam jeszcze się nad tym nie zastanawia, bo jak się okazuje "ma jeszcze rok".

- Dzisiejszy wieczór jest nie tylko czasem wspólnej zabawy, ale także momentem refleksji nad drogą, którą przeszliście i tą, która przed wami. Drodzy maturzyści, ten rok będzie ukoronowaniem pięciu lat ciężkiej pracy, zaangażowania jakie włożyliście w swoją edukację. To także czas, żeby spojrzeć wstecz i podziękować nauczycielom za ich wsparcie, wiedzę i motywację, a także, a może przede wszystkim, rodzicom za ich miłość, cierpliwość, nieustanną wiarę w wasze możliwości - mówiła podczas rozpoczęcia zabawy dyrektor ZSTI, Sylwia Łaskowska. - Studniówka jest wyjątkowa, bo jest tylko jeden raz w życiu, jest tak niepowtarzalna jak każdy z was. Dzisiejszy wieczór jest waszym świętem, chwilą, którą zapamiętacie na zawsze. To moment, aby odłożyć na bok stres związany z egzaminami, sprawdzianami - podkreśliła.

Życzyła swoim wychowankom dobrze zdanej matury. Do tych życzeń oczywiście się dołączamy. A co później? Tu z propozycją przychodzi Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

_________________

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321