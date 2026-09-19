Dawno temu w Elblągu… kończył się sezon kąpielowy

- Znany magik i iluzjonista Ruchay Bellachini wystąpi dwukrotnie w niedzielę, 20 i poniedziałek, 21 września w dużej sali Resursy Mieszczańskiej. Pan Bellachini cieszy się doskonałą reputacją, a w miastach, w których dotychczas występował, prasa wypowiadała się o jego sztuce w samych superlatywach - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Koncerty abonamentowe

Z radością informujemy, że również tej zimy odbędzie się pięć popularnych koncertów w ramach abonamentu. Odbiór biletów na te koncerty odbędzie się 28 i 29 września (AZ, czwartek, 17.09.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Wielokrotnie karany mężczyzna, który między innymi za kradzież odbył sześcioletnią karę więzienia, stanął dziś na ławie oskarżonych. Był to czeladnik hydraulik Marein. Oskarżony kradł odpady cynkowe i blaszane u mistrzów hydraulików, u których był zatrudniony, a potem je sprzedawał. W tym celu wykorzystał ucznia Dröse, którego zmusił do pomocy, nadużywając swojej władzy. Obaj mężczyźni są również winni fałszerstwa dokumentów. Zapadł następujący wyrok: rok i 9 miesięcy więzienia dla Mareina oraz trzy dni aresztu dla Dröse.

Podczas wyprawy po elbląskich knajpach robotnik Richard Winter ukradł koledze portfel z zawartością 13 marek, a następnie postawił okradzionemu drinki za jego pieniądze. Za to skazano go na dziewięć miesięcy więzienia.

Za zakłócenie nabożeństwa w kościele w Starym Monasterzysku (niem. Alt – Münsterberg) – gdzie pobił jednego z robotników – robotnik Figurra został skazany na tydzień więzienia (AZ, czwartek, 17.09.1903 r.).

Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w okolicy Bramy Targowej

Wczoraj po południu przy Bramie Targowej spotkali się przedstawiciele władz miejskich, w osobie nadburmistrza Elditta i miejskiego radcy budowlanego Brauna, a także około 25 radnych miejskich. W spotkaniu chodziło o poprawę warunków komunikacyjnych. Po wschodniej stronie Bramy ma bowiem powstać szeroka jezdnia, która odciąży tramwaje. Dzięki tej nowej jezdni, która będzie odgałęziać się przed Bramą i ponownie łączyć się ze Starym Rynkiem dopiero w pobliżu hotelu „Zum Kronprinzen”, pojazdy wjeżdżające do miasta będą korzystały wyłącznie z zachodniego pasa ruchu, a te jadące w przeciwnym kierunku – wyłącznie ze wschodniego, podczas gdy przejazd przez Bramę Targową będzie możliwy wyłącznie dla tramwajów. Najprostszym sposobem na wytyczenie drogi byłoby jednak wyburzenie Bramy Targowej. To plan, którego realizacja dotychczas nie powiodła się z powodu sprzeciwu osób pragnących zachować ten zabytkowy obiekt w mieście. Również rząd nie był skłonny poprzeć tego pomysłu. Nie da się zaprzeczyć, że usytuowanie Bramy Targowej nie sprzyja płynnemu ruchowi, jednak jej usunięcie powinno być rozważane dopiero wtedy, gdy wszystkie próby usprawnienia ruchu okażą się bezskuteczne, a na razie planowana inwestycja wydaje się gwarantować znaczną poprawę sytuacji tak, że nasza Brama Targowa raczej nie jest zagrożona zniknięciem z powierzchni ziemi. […] (AZ, piątek, 18.09.1903 r.).

Zbliża się koniec sezonu kąpielowego

Jak powszechnie wiadomo, miejski basen jest co roku zamykany 15 września. Najczęściej termin ten jest jak najbardziej odpowiedni, zwłaszcza gdy aura nie sprzyja i robi się zimno. Jednak w tym roku, który przyniósł nam ostatnio szereg pięknych dni, wielu z wielkim żalem obserwuje zbliżający się koniec sezonu kąpielowego i ma tylko jedno życzenie: aby basen pozostał otwarty jeszcze przez kilka dni. Taka decyzja zostałaby przez wielu przyjęta z radością i z wdzięcznością skorzystaliby oni z okazji, by jeszcze kilka razy zażyć zdrowych kąpieli w basenie (AZ, piątek, 18.09.1903 r.).

Wypadek przy ulicy Szpitalnej

Dzisiaj rano na ulicy Szpitalnej (niem. Hospitalstraße) doszło do wypadku, który na szczęście nie miał poważnych konsekwencji. Młody człowiek, pchający wózek ręczny załadowany drewnem, zderzył się z dorożką i został przygnieciony między słupem latarni a swoim pojazdem. Doznał poważnej kontuzji kolana (AZ, piątek, 18.09.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.