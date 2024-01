Dawno temu w Elblągu… na łyżwach do Malborka

Niesamowite osiągnięcie stało się udziałem Hansa Fehlauera, ucznia trzeciej klasy tutejszego gimnazjum. Chłopak po nieprzerwanej pięciogodzinnej jeździe na łyżwach dotarł z Elbląga do Malborka (niem. Marienburg), mimo że po drodze lód na niektórych długich odcinkach nie był zbyt sprzyjający do jazdy. Hans przebył trasę Kanału Jagiellońskiego i Nogatu - o tym pisała elbląska prasa w styczniu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Uroczystości z okazji 200. rocznicy powstania Królestwa Prus

W piątek przed południem o godz. 11.30 w królewskim Gimnazjum odbędą się oficjalne uroczystości z okazji dwusetnej rocznicy powstania Królestwa Prus. Na uroczystość zaproszeni są przedstawiciele urzędów, rodzice uczniów oraz przyjaciele placówki. Dzieciom wstęp wzbroniony (AZ, środa, 16.01.1901 r.).

Wieczór Popularnej Rozrywki

15. Wieczór Popularnej Rozrywki odbędzie się w przyszłą niedzielę w Resursie Mieszczańskiej i będzie jednocześnie nawiązywać do zbliżających się urodzin Cesarza. Po odśpiewaniu kilku patriotycznych pieśni przez nowo powstały chór kobiet zostanie wzniesiony toast ku czci Jego Cesarskiej Mości, po którym nastąpi wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Przemowa, którą wygłosi wielebny Weber, będzie nawiązywała do dnia 18 stycznia 1871 roku. Z tą datą wiążę się nasze „Deutschland über alles” („Niemcy ponad wszystko”). Co wydarzy się później, nie chcemy zdradzać, jednak możemy tylko zapewnić, że program będzie bardzo bogaty i pełen niespodzianek. Zagra też miejska kapela. Zainteresowanie kupnem biletów wstępu jest tak duże, że wszystkie miejsca siedzące są już zajęte. Zostało tylko kilka miejsc. […] (AZ, środa, 16.01.1901 r.).

Możliwy zakaz nocnego grania w kręgle

Zgodnie z decyzją Wyższego Sądu Administracyjnego nocne granie w kręgle może zostać zabronione przez policję, jeśli stwierdzi się, że zakłóca to spokój mieszkańców (AZ, środa, 16.01.1901 r.).

Odznaczona za długoletnią pracę

Służąca Elisabeth Rebbe z Pogrodzia (niem. Neukirch Höhe) otrzymała nagrodę przyznaną przez okręgową komisję za swoją ponad dziesięcioletnią wierną posługę u swoich chlebodawców w postaci premii w wysokości 10 marek (AZ, środa, 16.01.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnik szewski Ferdynand Schwatinski z Elbląga hałasował w nocy z 16 na 17 lipca ubiegłego roku w Wielkim Ogrodzie Zbaw (niem. Gr Lustgarten). Stawiał też opór podczas aresztowania wobec stróża nocnego, którego obraził. Został skazany na tydzień więzienia (AZ, czwartek, 17.01.1901 r.).

Parobkowie Andreas Drews oraz August i Andreas Noske z Tolkmicka (niem. Tolkemit) hałasowali w nocy z 4 na 5 października ubiegłego roku na ulicy. Gdy stróż nocny Rapplick przywołał ich do porządku i nakazał zachowanie spokoju, rzucono w jego kierunku kamieniem, który trafił go w lewe biodro. Nie zdołano jednak ustalić, kto rzucił kamieniem. August Noske zaatakował Rapplicka kłonicą.* Sąd wymierzył wobec trójki oskarżonych za zakłócanie spokoju karę 9 marek grzywny lub trzech dni więzienia. Augusta Noske za uszkodzenie ciała skazał dodatkowo na miesiąc więzienia (AZ, czwartek, 17.01.1901 r.).

*część wozu konnego. W wozie były cztery kłonice. Utrzymywały one we właściwym położeniu drabiny, półkoszki lub gnojówki. Miały one formę drążków o przekroju kwadratowym lub prostokątnym – Wikipedia

Nadburmistrz Elditt świętuje 25-lecie pracy

Uroczysta kolacja z okazji jubileuszu 25-lecia pracy nadburmistrza Elditta decyzją miejskich stowarzyszeń odbędzie się w poniedziałek, 28 stycznia o godz. 16 w kasynie (AZ, piątek, 18.01.1901 r.).

Kartki pamiątkowe z okazji jubileuszu

Z okazji jubileuszu dwusetnej rocznicy Królestwa Prus Cesarz zlecił, jak wiadomo, profesorowi Emilowi Döplerowi stworzenie kolorowej kartki pamiątkowej. […] Komisja okręgowa powiatu ziemskiego w Elblągu zamówiła 200 sztuk kartek pamiątkowych, które mają zostać rozdane w szkołach (AZ, piątek, 18.01.1901 r.).

