Dawno temu w Elblągu… odbył się bal maskowy Związku Nadreńskiego

Sobotni bal maskowy Nadreńczyków, oczekiwany z tak wielką niecierpliwością, przebiegł bardzo uroczyście i w miłym nastroju. […] Zamaskowane postacie, w kolorowych i świecących ubraniach, zmierzały w sobotę w godzinach wieczornych do Resursy Mieszczańskiej. Tuż przed wejściem uczestnicy balu, wiązali sobie z tyłu głowy maski, dopiero wtedy mogli wejść do środka książęcej rezydencji, podziwiani przez stojących na zewnątrz gapiów. […] - pisała gazeta „Elbinger Tageblatt” w lutym 1928 roku.

„Kolorowe serpentyny i konfetti fruwały po całej sali. Wszędzie można było zobaczyć dekoracje z pięknymi zdjęciami starej Kolonii, metropolii Nadrenii, w której najhuczniej świętowany jest karnawał. Nie dziwi fakt, że członkowie Związku Nadreńskiego, którzy swój karnawał spędzają w Elblągu, chcą mieć swoją ukochaną Kolonię przed oczami choć na obrazku. […] A o północy [miało miejsce] zdejmowanie masek. Wiwaty, "rozczarowanie" czy ciche zdobywanie. Zabawa toczy się dalej. Do białego rana. […] To, że tegoroczny bal maskowy miał tak udany przebieg, to, że jego liczni uczestnicy mogli na wspólnych pogaduchach świetnie spędzić czas, zawdzięczamy w pierwszej linii staraniom komisji tej imprezy w składzie panów Weber, Gertenbach, Forfthoff, a także osobom odpowiedzialnym za wystrój sali, panom Gertenbach, Leneweit i Philipp. […] (ET, poniedziałek, 13.02.1928 r.).

Studenci Akademii Pedagogicznej zwiedzili miejską bibliotekę

W sobotę naszą miejską bibliotekę i archiwum zwiedzili studenci drugiego semestru Akademii Pedagogicznej. Studentów oprowadzali prof. dr Stuhlfaut i dr Carstenn. O przekształceniu biblioteki Gimnazjum w bibliotekę miejską opowiedział dyrektor biblioteki dr Bauer oprowadzając studentów przez składy z książkami i wypożyczalnię. Dyrektor objaśnił, w jaki sposób skatalogowane są książki, jak się je wypożycza a po następnie […] szczegółowo opowiedział o wystawie umiejscowionej w czytelni. Leżały tam rękopisy, najstarsze druki […], pamiątki naszej drogiej ojczyzny, w dobrym stanie zachowane oprawy z dawnych czasów.

Na temat zadań archiwum wypowiedział się archiwista dr Kownacki. Żadna dobrze zorganizowana administracja nie poradziłaby sobie bez archiwum, co zostało przedstawione na przykładach. W przeciwieństwie do zbiorów archiwum rozrastało się wraz z potrzebami miasta (władz miasta). Dokumenty z różnych czasów od samego powstania miasta, akta z przeszłości i teraźniejszości, listy od ważnych książąt, […] plany miast są dowodem na to, jak różne zadania miało miejskie archiwum. Po dwóch godzinach studenci rozeszli się dziękując za pouczającą lekcję biblioteczną (ET, poniedziałek, 13.02.1928 r.).

Szukamy właściciela psów

Wczoraj w nocy na Grobli Młyńskiej (niem. Mühlendamm) potrącono dwa duże piękne psy. Właściciel tych czworonogów, który na pewno tęskni za swoją zgubą, może dowiedzieć się więcej na ich temat w zieleni miejskiej (ET, poniedziałek, 13.02.1928 r.).

Na świętego Walentego

14 lutego, dzień świętego Walentego, nie ma u nas takiego znaczenia, jaki otrzymał on w Anglii, gdzie nadal jeszcze pielęgnuje się zwyczaj "wyboru" na świętego Walentego. "Wybór" taki odgrywa tam przede wszystkim wśród zakochanej i żądnej szybkiego ożenku młodzieży symboliczną rolę: czyli pierwszy mężczyzna, który w dniu świętego Walentego spotka angielską dziewczynę, ma zostać jej walentynką, jej przyszłym mężem. Podobne wierzenia i zwyczaje ludowe znamy w Niemczech w odniesieniu do innych świąt.

Walentynki i czas okołowalentynkowy niosą ze sobą budzenie się natury do nowego życia w kontekście zbliżającej się wiosny. Ptaki zaczynają się znów łączyć w pary i budować gniazda. Z sześciu świętych, którzy nosili imię Walentego, uznano męczennika straconego w 269 roku po Chrystusie patronem dnia 14 lutego (ET, wtorek, 14.02.1928 r.).

Ofiary gruźlicy w Elblągu

W roku 1927 umarło w Elblągu 95 osób na gruźlicę, 89 z nich na gruźlicę płuc, pozostali na inne odmiany tej choroby. Z ministerstwa zdrowia dowiadujemy się, że mamy obecnie tendencję spadkową umieralności na gruźlicę, jak wynika to ze statystyk ministerstwa do spraw działalności charytatywnej. Planowo podjęta walka z wrogiem narodowym, jakim jest gruźlica, jest coraz bardziej skuteczna, byłaby jeszcze bardziej, gdyby chorzy mieli lepszą opiekę, uwzględniając też warunki życia. Dostępne instytucje charytatywne starają się również w Elblągu dotrzeć do chorych z pomocą na coraz większą skalę (ET, wtorek, 14.02.1928 r.).

