Śmiertelny postrzał w Krzewsku

- 12 września wpłynął do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi J., któremu prokurator zarzucił, że 31 marca 2025 roku w miejscowości Krzewsk, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia A.J. oddał strzał z pistoletu hukowego wyposażonego w lufę dodatkową montowaną w miejsce nasadki do wystrzeliwania rac – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.