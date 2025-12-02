Śmiertelny postrzał w Krzewsku
Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces oskarżonego o zabójstwo Wojciecha J. W marcu br. miał on śmiertelnie postrzelić mężczyznę z przerobionej broni hukowej. Grozi mu do 25 lat więzienia.
- 12 września wpłynął do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi J., któremu prokurator zarzucił, że 31 marca 2025 roku w miejscowości Krzewsk, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia A.J. oddał strzał z pistoletu hukowego wyposażonego w lufę dodatkową montowaną w miejsce nasadki do wystrzeliwania rac – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.
Obrażenia okazały się śmiertelne.
- Pokrzywdzony doznał pojedynczej rany uszkadzającej powłoki skórne, mięśnie, wątrobę i aortę w odcinku brzusznym, które to obrażenia spowodowały zgon pokrzywdzonego wskutek wstrząsu krwotocznego spowodowanego masywnym krwawieniem do jamy otrzewnej z uszkodzeniem aorty w odcinku brzusznym i uszkodzeniem miąższu wątroby – informuje sędzia Arkadiusz Kuta.
Wojciech J. obecnie przebywa w areszcie tymczasowym. Do sprawy wrócimy.