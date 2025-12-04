Co z mandatem poselskim dla Elbląga?

W elbląskim okręgu w wyborach do Sejmu wybieramy ośmiu posłów. Jak wynika z demografii – o jednego za dużo. Czy doczekamy się zmian w kodeksie wyborczym?

O tym, że posłów do Sejmu wybranych w Elblągu jest z demograficznego o jednego za dużo informowaliśmy już w 2022 r. W wielkim uproszczeniu: liczba wybieranych posłów powinna zależeć od liczby wyborców w okręgu. Państwowa Komisja Wyborcza powinna po każdych wyborach parlamentarnych do przeanalizować liczbę mandatów poselskich przypadających na każdy okręg wyborczy. Tylko w latach 2013 – 2023 wprowadzono około 10 zmian w prawie wyborczym Jaki jest tego skutek?

„W efekcie w wyborach parlamentarnych w roku 2023 nieprawidłowo przypisane były aż 22 mandaty sejmowe (dotyczyło to 21 z 41 okręgów) i co najmniej dwa miejsca w Senacie (dwa województwa mają po jednym mandacie za mało)” - możemy przeczytać w opracowaniu „Równe i powszechne v. 2.0 Społeczne propozycje zmian w prawie wyborczym” opublikowanym przez Fundację Odpowiedzialna Polityka.

Autorzy publikacji rozszerzają wersję 1.0 z maja 2024 r., o wnioski z wyborów samorządowych i europejskich w 2024 r. i prezydenckich w 2025 r.

Z elbląskiego punktu widzenia warto zwrócić uwagę na powtarzający się postulat urealnienia liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Autorzy proponują zmniejszenie o jeden liczby posłów wybieranych w następujących okręgach: Elbląg, Legnica Wałbrzych, Toruń, Lublin, Chełm, Łódź, Katowice, Sosnowiec, Kielce i Koszalin. Te mandaty powędrowałyby do Wrocławia, Krakowa, Warszawy I, Rzeszowa, Gdańska, Słupska, Konina, Piły oraz Poznania (zwiększenie liczby wybieranych posłów o jeden) oraz Warszawy II (gdzie wybieranoby dwóch posłów więcej).

„Kolejne korekty powinny być dokonywane przez Sejm niezwłocznie po wpłynięciu do Marszałka Sejmu wniosku Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, dlatego postulujemy niezwłoczne poddanie pod głosowanie Sejmu korekty demograficznej zgodnie z ostatnim wskazaniem PKW (bez konieczności zmiany ustawy)” - czytamy w publikacji.

Autorzy zaproponowali też trzy warianty nowelizacji kluczowego artykułu 203 Kodeksu Wyborczego, który ułatwiłby wprowadzanie zmian w liczbie wybieranych posłów i senatorów wynikającej ze zmiany liczby wyborców.

Niereprezentatywna liczba posłów wybieranych w poszczególnych okręgach to tylko jeden z problemów zasygnalizowanych w publikacji. Całe opracowanie przeczytasz tutaj.