Pożar sadzy w kominie

 Elbląg, Pożar sadzy w kominie
fot. Anna Dembińska

Dziś (2 grudnia) straż pożarna została wezwana do pożaru sadzy w kominie w jednym z domów przy ul. Cichej. Dzięki szybkim działaniom służb nie doszło do poważniejszych szkód. Zobacz zdjęcia.

Do pożaru przewodu kominowego doszło około godz. 20. Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa średnie wozy pożarnicze oraz podnośnik z JRG 1 oraz JRG 2, a także policja.

- Nasze działania polegały na wygaszeniu pieca, wygarnięciu sadzy, która spadła na ziemię oraz udrożnieniu przewodu kominowego przy użyciu podnośnika - powiedział dowodzący akcją strażak.

Zazwyczaj przyczyną pożaru sadzy jest niedrożność spowodowana nieczyszczeniem komina, ale także nieregularne palenie w piecach. Strażacy apelują, by dokonywać regularnych przeglądów kominów, a także by montować czujki tlenku węgla i dymu.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

red.

