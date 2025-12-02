Krok do traktu przy Chrobrego 

W ciągu pół roku ma powstać dokumentacja dotycząca przebudowy drogi, przebiegającej przy Górze Chrobrego. Ma to być trasa dla pieszych i rowerzystów, a w sytuacjach awaryjnych służyć służbom ratunkowym jako dojazd do ulicy Wschodniej.

Władze miasta wybrały w przetargu wykonawcę dokumentacji. Została nim firma NEOX z Gdańska, która wyceniła swoje usługi na 132,8 tys. zł brutto. Ma sześć miesięcy na jej przygotowanie.

- Będzie to utwardzony trakt prowadzący żółtym szlakiem, przeznaczony dla spacerowiczów i rowerzystów. Jednocześnie, w sytuacjach awaryjnych, umożliwi on dojazd służbom ratunkowym do ul. Wschodniej (...). Skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych i medycznych może być kluczowe dla ratowania zdrowia i życia elblążan. Dlatego też prezydent podjął decyzję o realizacji tego zadania - informował nas wcześniej o tej inwestycji Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Co z budową łącznika Wschodniej z Sybiraków? Przypomnijmy, że prezydent Elbląga po konsultacjach z mieszkańcami zdecydował o tym, że na razie nie będzie nowego przetargu na dokumentację tego odcinka.

- Wstrzymaliśmy ogłoszenie nowego przetargu. Pan prezydent prowadzi rozmowy dotyczące koncepcji przebiegu ul. Wschodniej z różnymi środowiskami. Nie chcemy tutaj pośpiechu, więc prosimy o cierpliwość jeśli chodzi o decyzję prezydenta – mówiła jeszcze w czerwcu Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga, podczas posiedzenia komisji gospodarki miasta i klimatu.

Władze miasta chcą najpierw przeprowadzić badania natężenia ruchu po niedawnym oddaniu do użytku już dwukierunkowej ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego (łącznik między Bema i Saperów a Kościuszki). Ich wyniki pozwolą ocenić, jak zmienił się układ komunikacyjny w tej części miasta i dadzą podstawę do dalszych decyzji w sprawie organizacji ruchu w rejonie ulic Łęczyckiej, Bema, Grottgera i Kościuszki.



