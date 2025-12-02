Siedem milionów na nowy plac

5 grudnia oficjalnie ma zostać oddany do użytku po modernizacji plac wokół pasłęckiego dworca kolejowego. Powstał tutaj nowy węzeł komunikacyjny, parking, odnowiono też stary park. Koszt inwestycji to ponad 7.3 mln zł. Przypomnijmy, że remontu doczekają się również pomieszczenia dworca. Zdjęcia.

Na placu przed dworcem PKP powstał nowy węzeł komunikacyjny, z którego korzystać będą mogli autobusowi przewoźnicy, jest też postój taksówek oraz ogólnodostępny parking. Zrewitalizowano również dawny park, w którym powstała siłownia plenerowa oraz mała wiata. Nasadzono zieleń, ustawiono ławki oraz oświetlenie. Na to zadanie Pasłęk otrzymał niemal 7 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład.

Przypomnijmy, że remont ma również przejść budynek pasłęckiego dworca kolejowego. Wiosną przyszłego roku PKP S.A. mają ogłosić przetarg na to zadanie. Plan jest taki, by w części budynku powstało gminne centrum usług społecznych oraz świetlica.