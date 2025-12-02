UWAGA!

----

Siedem milionów na nowy plac

 Elbląg, Na placu jest m.in. siłownia oraz miejsce do odpoczynku
Na placu jest m.in. siłownia oraz miejsce do odpoczynku fot. Anna Dawid

5 grudnia oficjalnie ma zostać oddany do użytku po modernizacji plac wokół pasłęckiego dworca kolejowego. Powstał tutaj nowy węzeł komunikacyjny, parking, odnowiono też stary park. Koszt inwestycji to ponad 7.3 mln zł. Przypomnijmy, że remontu doczekają się również pomieszczenia dworca. Zdjęcia.

Na placu przed dworcem PKP powstał nowy węzeł komunikacyjny, z którego korzystać będą mogli autobusowi przewoźnicy, jest też postój taksówek oraz ogólnodostępny parking. Zrewitalizowano również dawny park, w którym powstała siłownia plenerowa oraz mała wiata. Nasadzono zieleń, ustawiono ławki oraz oświetlenie. Na to zadanie Pasłęk otrzymał niemal 7 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład.

Przypomnijmy, że remont ma również przejść budynek pasłęckiego dworca kolejowego. Wiosną przyszłego roku PKP S.A. mają ogłosić przetarg na to zadanie. Plan jest taki, by w części budynku powstało gminne centrum usług społecznych oraz świetlica.

  Elbląg, Siedem milionów na nowy plac
fot. Anna Dawid

daw

  • Tak się zarabia pieniądze na prowincji..
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    1
    Lubię budżetówkę(2025-12-02)
  • Mając do dyspozycji cały park tylko "geniusz" mógł zaprojektować i stłoczyć w jednym małym kółku siłownię i miejsce do odpoczynku.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Parkowy(2025-12-02)
  • 7mln ma Pasłek na poprawę wyglądu wokòł dworca, a w Elblągu przez dekady nie možna zainstalować wind za 100- 200 tys dla milionów pracowników, studentów, turystów, niepełnosprawnych, którzy przewijają się przez ten bida dworzec, ile jeszcze trzeba czekać by to co wszędzie jest normą i absolutnym minimum u nas stało się luksusem ?.. na który chyba nie zasługujemy.... hej tam w ratuszu?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz Pokaż ten wątek
    1
    1
    Bagażowy ja toże bagażowy(2025-12-02)
  • A może ktoś już ma pomysł na ten teren...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Buldożer(2025-12-02)
  • @Bagażowy ja toże bagażowy - Mieszkańcy od lat wybierają włodarzy, którzy swoimi kwalifikacjami i pomysłem na rozwój miasta, kreują naszą codzienność w tym mieście, dlatego nie spodziewaj się zmian na lepsze i jakiś rozwiązań, które wymagają wysiłku intelektualnego.
