Dawno temu w Elblągu… wieszano portrety polskich królów

- Kilku mężczyzn strzelało do wróbli na terenie posesji wdowy A. na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie). W trakcie tego zajścia dwuletni syn muzyka Sch. został trafiony śrutem w głowę i upadł. Dziecko natychmiast oddano pod opiekę lekarską - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Co nowego u rodziny cesarskiej w Kadynach?

W niedzielny poranek Cesarzowa pozostała w pałacu, podczas gdy książęta i księżniczka bawili się w parku. Księżniczka lubi bawić się małą łódeczką, którą zabiera również na wycieczki do Krynicy Morskiej (niem. Kahlberg). Następnie książę Joachim, księżniczka Luiza oraz książęta z Hesji udali się na krótki spacer aleją lipową w towarzystwie angielskiej guwernantki oraz nowej francuskiej guwernantki księżniczki, która przybyła zaledwie przedwczoraj. Po południu zorganizowano wycieczkę do wsi Pagórki (niem. Rehberg). Cesarzowa, książęta August Wilhelm i Oskar oraz szambelan* von dem Knesebeck* jechali konno, podczas gdy pozostali książęta, księżniczka i reszta orszaku podróżowali trzema powozami (AZ, wtorek, 21.07.1903 r.).

*to wysoki rangą tytuł i urząd na dworze monarszym (królewskim lub cesarskim). Szambelan był osobistym doradcą i urzędnikiem monarchy, odpowiedzialnym za organizację życia na dworze, zarządzanie komnatami oraz obsługę osobistą władcy i jego rodziny.

*to nazwisko należące do starej i wpływowej niemieckiej rodziny szlacheckiej (pochodzącej z Marchii Wschodniej/Altmark), z której wywodziło się wielu znanych pruskich wojskowych i urzędników.

W Krynicy Morskiej sezon na dobre trwa

Wczoraj w Krynicy Morskiej znów panował ożywiony ruch. Odpływające stamtąd parowce były wypełnione po brzegi. Liczne kluby i stowarzyszenia zorganizowały wycieczki do tej nadmorskiej miejscowości. Po południu do kurortu przybył na pokładzie statku "Radaune" personel dworu Cesarzowej (AZ, wtorek, 21.07.1903 r.).

Cyrk Lipot cieszy się dużą popularnością

Występy cyrku Lipot cieszą się wyjątkowo wysoką frekwencją, co świadczy o jakości oferowanych usług. Wczoraj wieczorem tłum był tak liczny, że kasę trzeba było zamknąć krótko przed godziną ósmą (AZ, środa, 22.07.1903 r.).

Aresztowana za kradzież

Niezamężna kobieta nazwiskiem Berta Dietschreit, od dłuższego czasu zatrudniona w fabryce Spółki Akcyjnej Przemysłu Lniarskiego, dopuściła się tam szeregu kradzieży, w wyniku czego została aresztowana (AZ, piątek, 24.07.1903 r.).

Wandalizm

Ostatnio po raz kolejny suknie kilku pań uległy zniszczeniu wskutek ochlapania żrącą cieczą. W interesie publicznym byłoby, aby władzom udało się ustalić sprawcę (AZ, piątek, 24.07.1903 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Na robotnika Neumanna z miejscowości Pasieki (niem. Bartkamm) nałożono surową karę. Przeciął on bowiem łopatą ścięgna stawu pęcinowego u jednej z krów swojego pracodawcy, skutkiem czego koniecznym okazał się ubój zwierzęcia. Oskarżony twierdził, że, gdy odrzucił łopatę, przy okazji przypadkowo uderzył krowę. Sąd uznał, że cios został zadany celowo. Wyrok opiewał na cztery tygodnie pozbawienia wolności (AZ, sobota, 25.07.1903 r.).

Portrety polskich królów zawisną w ratuszu

Portrety polskich królów, które niegdyś zdobiły ściany naszego muzeum starożytności, zostały przeniesione dwa piętra wyżej i zawieszone w korytarzu ratusza. Część obrazów, które na przestrzeni lat uległy uszkodzeniu, zostanie poddana konserwacji (AZ, niedziela, 26.07.1903 r.).

Niezwykłe wydarzenie w hotelu "Stadt Elbing"

Wzlot gigantycznego balonu „Merkur”, pilotowanego przez aeronautów Oswalda Lische i Richarda Lämmela z Drezna, odbędzie się jutro przy hotelu „Stadt Elbing”. Po południu wystąpi orkiestra Pelza. Zachęcamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu (AZ, niedziela, 26.07.1903 r.).

Nowe nazwy ulic

Ulice „Kurze Hinterstraße” (dzisiejsza ulica Garbary) i „Lange Hinterstraße” (dzisiejsza ulica Studzienna) otrzymały nazwę „Wilhelmstraße”, natomiast nowo utworzona ulica biegnąca od Holländer Chaussee (Aleja Grunwaldzka) do Äußerer Georgendamm (Grobla św. Jerzego) została nazwana „Trusostraße” (dzisiejsza ulica Adama Mickiewicza) (AZ, niedziela, 26.07.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.