Jarmark za 200 tysięcy zł

200 tysięcy złotych – na tyle jedyny oferent, jaki wystartował w przetargu, wycenił koszty organizacji jarmarku podczas XX Elbląskiego Święta Chleba. Przypomnijmy, że jubileuszowa pięciodniowa edycja rozpocznie się 19 sierpnia.

Komisja przetargowa dzisiaj otworzyła jedyną ofertę, która napłynęła na przetarg ogłoszony przez miasto. Złożyła ją elbląska agencja reklamowa Merlin, która od lat organizuje jarmark dla elbląskiego samorządu.

Urzędnicy oszacowali koszt organizacji tegorocznej edycji na 205 tys. zł, oferta Merlina była o 5 tys. zł mniejsza.

W jarmarku, który odbędzie się w dniach 19-23 sierpnia i będzie jedną z głównych atrakcji Elbląskiego Święta Chleba, ma wziąć udział ponad 200 wystawców. Odbędą się także koncerty na żywo, wyścigi smoczych łodzi, warsztaty i interaktywne widowiska. Szczegółowy program podamy, jak tylko będzie znany.