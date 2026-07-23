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Prokuratura chce stawiać zarzuty ws. budżetu obywatelskiego

 Elbląg, Prokuratura chce stawiać zarzuty ws. budżetu obywatelskiego

Elbląska prokuratura odwiesiła dochodzenie w sprawie fałszowania podpisów na kartach do głosowania w budżecie obywatelskim Elbląga. Wkrótce ma stawiać zarzuty w tej sprawie. Przypomnijmy, że organy ścigania powiadomiły w październiku 2024 roku władze miasta, unieważniając głosowanie i przeprowadzając je ponownie.

Przypomnijmy, że organy ścigania o możliwości popełnienie przestępstwa powiadomił władze Elbląga, gdy okazało się, że 415 papierowych kart do głosowania wzbudziło podejrzenia urzędników. Chodziło m.in. o posłużenie się cudzymi danymi osobowymi przy wypełnianiu i podpisywaniu kart do głosowania. Głosowanie zostało przez prezydenta unieważnione, a następnie powtórzone.

Prokuratura prowadząc dochodzenie, poddało oględzinom wszystkie zakwestionowane karty do głosowania, przesłuchała jako świadków pracowników Urzędu Miejskiego, a także osoby, których podpisy widniały na kartach, pobierając od nich wzory pism. Dowodem w sprawie jest także zapis monitoringu z ratusza, na którym widać jedną z osób wrzucającą znaczną ilość kart do głosowania do urny. Do sprawy powołano biegłego grafologa, który porównał wzory pism świadków z podpisami na kartach. W grudniu 2025 roku postępowania zawieszono, czekając na opinię biegłego. 17 lipcu dochodzenie odwieszono, bo prokurator ma już wspomnianą opinię.

- Aktualnie trwają czynności mające na celu przesłuchanie osób, wskazanych w opinii biegłego z zakresu pisma ręcznego ( karty sfałszowane lub nieuprawnione przetwarzanie danych danych osobowych) . Po wykonaniu ww. czynności planowane są dalsze czynności, w tym przedstawienie zarzutów - informuje w odpowiedzi na nasze pytania prok. Tomasz Jurewicz, zastępujący rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Prokuratura na razie nie informuje, ile osób może otrzymać zarzuty w tej sprawie i jaka jest liczba kart z podpisami zakwestionowanymi przez biegłego. Dopytaliśmy o te kwestie, czekamy na odpowiedzi.

 

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Całe peło to zło
  • Szybko, ponad pół roku trwała opinia biegłego? Zanim sprawa się zakończy to już zdąży się przedawnić!
  • OOOOO..... nie mają co robic biedaki? A no tak liczą na premie
  • Czy to nie ten plac zabaw w tym parku jest znowu w budżecie obywatelskim? Jak to przeszło skoro niedawno ten właśnie plac został sfinansowany z tego budżetu? Cyrk na kółkach!!
  • Zarzuty dla wszystkich z koalicji rządzącej
  • w ogóle po co ten Budżet Obywatelski, wszelkie sprawy powinny wpływać do Urzędu Miasta, remonty dróg, chodników itp itd, a do BO wpływają pomysły grupy osób, jak jest ich więcej to głupie pomysły są zatwierdzane i marnowane są pieniądze z naszych podatków
  • Wujo Roman pomoże rozwiać wątpliwości.
  • @krka - Dokładnie ! To tak działa jak głosowanie esm w tańcu z gwiazdami gdzie nie wygrywa talent tylko ulubieniec. Tutaj trochę inaczej ale wpływ jeden na drugiego jest ogromny i tacy przelicytuje kase na swoje widzimisię ! Czy Rada Miasta za mało zatrudnia ludzi by nie było ekipy która na podstawie wiarygodnej udzieli takiego wsparcia ?
  • Lepiej późno niż wcale!
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    Kristoteles(2026-07-23)
  • szkoda nafty....
  • Nazwisko Braun ma głównie pochodzenie niemieckie i wywodzi się od niemieckiego słowa braun (brązowy). Pierwotnie było przydomkiem określającym cechę fizyczną - najczęściej osoby o ciemnych włosach lub karnacji. Jest to również popularne nazwisko aszkenazyjskie, często przyjmowane przez Żydów w Europie Środkowej. Nazwisko Mentzen ma pochodzenie niemieckie. W Polsce jest mocno kojarzone m. in. z rodziną polityka Sławomira Mentzena, którego pradziadek (Józef Mentzen) był etnicznym Niemcem mieszkającym na terenach w okolicach Tucholi.
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    Uświadamiacz Konfederatów(2026-07-23)
  • SzlachciankaKichawa 20tys zł naMakijażystkę i smarowidła z naszychPodatków!
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