Tutaj powstaje tymczasowy most

Do września potrwa budowa tymczasowej przeprawy na rzece Elbląg, która ma zapewnić ciągłość komunikacji podczas remontu i wyłączenia z ruchu mostu Kardynała Wyszyńskiego. Zdjęcia.

Tymczasowy most powstaje na przedłużeniu ul. Wapiennej.

- Zakończenie budowy planowane jest na początek września, tak aby przeprawa mogła zostać oddana do użytku przed rozpoczęciem zasadniczych prac związanych z remontem Mostu Kardynała Wyszyńskiego. Przeprawa tymczasowa zapewni ciągłość komunikacji w czasie wyłączenia mostu z ruchu – informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Przeprawa zostanie wykonana ze stali z wykorzystaniem elementów drewnianych oraz nawierzchni bitumicznej. Most będzie miał większy prześwit niż Most Niski i Most Wysoki, to ma pozwolić na zachowanie ruchu jednostek pływających. Z przeprawy będą mogły korzystać samochody osobowe. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo – w kierunku centrum miasta.

- Pojazdy wyjeżdżające z miasta zostaną skierowane przez Most Niski. Dla samochodów ciężarowych obowiązywać będzie objazd Trasą Unii Europejskiej, która już dziś stanowi podstawowy korytarz dla transportu ciężkiego. W trakcie prac budowlanych będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Po drugiej stronie rzeki prowadzone będą prace budowlane w rejonie skrzyżowania ul. Wapiennej z ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Obszar ten będzie wyłączony z użytkowania – informuje UM w Elblągu.

O planowanym remoncie mostu Kardynała Wyszyńskiego przeczytasz w tym linku.