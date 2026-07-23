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Tutaj powstaje tymczasowy most

 Elbląg, Rozpoczęła się budowa przeprawy tymczasowej przez rzekę Elbląg,
Rozpoczęła się budowa przeprawy tymczasowej przez rzekę Elbląg, fot. Anna Dembińska

Do września potrwa budowa tymczasowej przeprawy na rzece Elbląg, która ma zapewnić ciągłość komunikacji podczas remontu i wyłączenia z ruchu mostu Kardynała Wyszyńskiego. Zdjęcia.

Tymczasowy most powstaje na przedłużeniu ul. Wapiennej.

- Zakończenie budowy planowane jest na początek września, tak aby przeprawa mogła zostać oddana do użytku przed rozpoczęciem zasadniczych prac związanych z remontem Mostu Kardynała Wyszyńskiego. Przeprawa tymczasowa zapewni ciągłość komunikacji w czasie wyłączenia mostu z ruchu – informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Przeprawa zostanie wykonana ze stali z wykorzystaniem elementów drewnianych oraz nawierzchni bitumicznej. Most będzie miał większy prześwit niż Most Niski i Most Wysoki, to ma pozwolić na zachowanie ruchu jednostek pływających. Z przeprawy będą mogły korzystać samochody osobowe. Ruch będzie odbywał się jednokierunkowo – w kierunku centrum miasta.

- Pojazdy wyjeżdżające z miasta zostaną skierowane przez Most Niski. Dla samochodów ciężarowych obowiązywać będzie objazd Trasą Unii Europejskiej, która już dziś stanowi podstawowy korytarz dla transportu ciężkiego. W trakcie prac budowlanych będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Po drugiej stronie rzeki prowadzone będą prace budowlane w rejonie skrzyżowania ul. Wapiennej z ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Obszar ten będzie wyłączony z użytkowania – informuje UM w Elblągu.

O planowanym remoncie mostu Kardynała Wyszyńskiego przeczytasz w tym linku.


A moim zdaniem...

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Tutaj powstaje tymczasowy most
Tutaj powstaje tymczasowy most
Tutaj powstaje tymczasowy most
Tutaj powstaje tymczasowy most

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