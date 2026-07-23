Mieszkańcy ruszają do działania. Chcą uchylenia trzech uchwał

To pierwsza od wielu lat inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy Tolkmicko. Rozpoczęli oni zbiórkę podpisów, by móc wprowadzić pod obrady na najbliższej sesji obywatelski projekt uchwały. Dotyczy on uchylenia trzech podjętych przez tamtejszą Radę Miejską uchwał dających zielone światło budowie nowej ciepłowni na biomasę. Inwestycja miałaby powstać w sąsiedztwie tzw. piaskuli, czyli punktu widokowego na Zalew Wiślany.

W Tolkmicku zawiązał się komitet inicjatywy uchwałodawczej, a jego członkowie ruszyli ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem uchwały.

Komitet inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców chce, by Rada Miejska uchyliła trzy uchwały z 2025 roku, które otwierały drogę budowie prywatnej kotłowni na biomasę na gminnej działce nr 219/7 przy tzw. piaskuli - powiedział nam jeden z członków komitetu.

Są to dwie uchwały planistyczne (zmiana Studium i zmiana planu miejscowego) oraz w sprawie zgody na bezprzetargową dzierżawę tej działki na 10 lat. Członkowie komitetu przywołują tu wypowiedź burmistrza Tolkmicka z sesji 25 czerwca, który przyznał, że planowana budowa ciepłowni nie jest inwestycją tzw. celu publicznego.

- Ma to znaczenie, ponieważ po reformie planistycznej z 2023 roku zmiana studium w okresie przejściowym jest dopuszczalna wyłącznie dla lokalizacji inwestycji celu publicznego – mówi nam członek komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

Doprecyzujmy, że nie wyłącznie, ponieważ umożliwia ona jeszcze inwestycje związane z zasobami strategicznymi kraju, to nie dotyczy jednak w tym przypadku Tolkmicka.

Podpisy będą zbierane 24 lipca i 31 lipca, w godzinach 15 –17, przy ul. Wilczej 7 w Tolkmicku. O kolejnych terminach i punktach komitet będzie informował na bieżąco. Aby projekt trafił pod obrady Rady Miejskiej w Tolkmicku, jest potrzebnych 200 podpisów.

Tę sprawę opisywaliśmy pierwszy raz na naszych łamach rok temu. Przypomnijmy, o co w niej chodzi. Inwestycja miałaby powstać w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. piaskuli, popularnego punktu widokowego na Zalew Wiślany. Obecnie teren ten przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne i usługi turystyczne. Dopiero zmiana planu zagospodarowania umożliwia budowę na nim ciepłowni miejskiej. Takiej lokalizacji inwestycji sprzeciwia się cześć mieszkańców, a także inwestorzy, którzy kupili działki w tym rejonie i mają już pozwolenia na budowę obiektów turystycznych. Ich zdaniem budowa ciepłowni całkowicie zmieni charakter tego miejsca.