Dawno temu w Elblągu… wóz przewrócił latarnię

- Flota rybacka z Tolkmicka (niem. Tolkemit) uległa poważnemu wypadkowi podczas sobotnich i niedzielnych sztormów. Z siedmiu statków, które prowadziły połowy łososia u wybrzeży Pomorza, pięć osiadło na mieliźnie. Los pozostałych dwóch statków nie jest znany. Jak donosi „Danziger Zeitung”, załoga jednego ze szkunerów, w skład której wchodził kapitan Anton Funk, jego syn oraz marynarz, utonęła, pozostałe załogi zostały uratowane - pisała elbląska prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

W szkołach wprowadzany jest poranny system zajęć

Zajęcia poranne w Królewskim Gimnazjum, o ile pozwala na to harmonogram lekcji, zostały wprowadzone wraz z początkiem nowego roku szkolnego w taki sposób, że w semestrze letnim odbywają się one w godz. 7-12, a w semestrze zimowym w godz. 8-13. Tylko niektóre zajęcia techniczne lub fakultatywne zostały zaplanowane na popołudnie. Choć wcześniejsze rozpoczynanie zajęć może być dla niektórych rodzin nieco uciążliwe, to jednak zmiana ta została wprowadzona w interesie uczniów. Zalety niepodzielonego czasu lekcyjnego są dość znaczące, dlatego też sprawdził się on wszędzie tam, gdzie dotychczas został wprowadzony, np. w Królewcu od 1894 r., w Berlinie od lat 70. itd. Około kilkanaście lat temu próba wprowadzenia tej nowości zakończyła się niepowodzeniem z powodu rozpoczynania zajęć o godz. 7. Dlatego też zarówno w Wyższej Szkole dla Dziewcząt, jak i w Staromiejskiej Szkole dla Dziewcząt zajęcia rozpoczynają się o godz. 8 zarówno zimą, jak i latem. To, co udaje się wprowadzić w gimnazjum, z pewnością da się zrealizować również w innych szkołach. Najłatwiej byłoby dla naszych władz szkolnych, gdyby wkrótce wprowadziły jednolity system godzin lekcyjnych we wszystkich szkołach tak, aby zimą zajęcia trwały od godz. 8 do 13, a latem od 7 do 12 (AZ, piątek, 24.04.1903 r.).

Wóz przewrócił latarnię

Dziś przed południem na ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße), w pobliżu posesji Blödhorna, wóz przewrócił latarnię, która wygięła się w poprzek jezdni, co na dłuższy czas utrudniło swobodny ruch uliczny (AZ, piątek, 24.04.1903 r.).

Kradzieże przy Grobli św. Jerzego

W minioną noc z zamkniętej pralni robotnikowi Wilhelmowi Thiedemannowi, zamieszkałemu przy Grobli św. Jerzego (niem. Äußerer St. Georgendamm) skradziono partię wełnianych ubrań i pościeli, które zostały namoczone w celu wyprania. Wdowie L., również mieszkającej w tym samym miejscu z budynku stajni skradziono śledzie solone o wartości 3 marek (AZ, piątek, 24.04.1903 r.).

Sekretarz sądu rejonowego wraz z małżonką świętował srebrne gody

Pan Liedtke, sekretarz tutejszego sądu rejonowego, świętował wczoraj wraz z małżonką srebrne gody, na które przybyło liczne grono gości z bliska i daleka. Wieczorem elbląski chór męski zaśpiewał dla jubilatów. Przewodniczący, ksiądz Malettke, w imieniu stowarzyszenia chóru złożył jubilatom serdeczne życzenia szczęścia i błogosławieństwa. Pan Liedtke, pasywny członek chóru, głęboko wzruszony podziękował za okazane mu owacje (AZ, sobota, 25.04.1903 r.).

Groził, że ją zabije

Wczoraj wieczorem spora liczba gapiów zebrała się z powodu incydentu, jaki wywołał czeladnik stolarski Johann Trankowski z Małej Góry Cudów (niem. Kl. Wundenberg). Mężczyzna wrócił do domu pijany, wywołał awanturę i znęcał się nad żoną, grożąc nawet, że ją zabije. Na wołanie o pomoc kobiety przybiegł właściciel domu, który również został pobity przez Trankowskiego. W końcu wezwano policjanta, który aresztował furiata (AZ, sobota, 25.04.1903 r.).

Aresztowany za naruszenie miru domowego

W związku z naruszeniem miru domowego w lokalu gastronomicznym wdowy R. przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) wczoraj wieczorem aresztowano czeladnika murarskiego Magdansa z Zawady (niem. Pangritz Kolonie). Stawiał on tak silny opór, że do jego wyprowadzenia potrzebnych było dwóch policjantów i jeden strażnik nocny (AZ, sobota, 25.04.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.