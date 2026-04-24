Kto zostanie dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury

W sierpniu kończy się termin powierzenia funkcji obecnej dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Prezydent rozpisał konkurs na to stanowisko. Oferty od kandydatów przyjmowano do 17 kwietnia.

Od 2016 funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pełni Edyta Lichacz. Wówczas zastąpiła na tym stanowisku Janinę Dziwniel-Stępkę. Przypomnijmy, że ówczesny prezydent Elbląga Witold Wróblewski ogłosił konkurs na to stanowisko. Chętnych nie było. Podjął więc decyzję o wskazaniu kandydata po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej MDK. Sprzeciwu nie usłyszał i nowym dyrektorem została Edyta Lichacz. Kieruje MDK do dziś na zasadzie przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora, co często jest w oświacie praktykowane.

W sierpniu jego termin upłynie i prezydent Michał Missan zdecydował o rozpisaniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Kultury. Termin składania dokumentów przez starających się o tę posadę kandydatów upłynął 17 kwietnia.

- Na konkurs wpłynęły cztery oferty. Aktualnie są weryfikowane pod względem formalnym – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Konkurs na dyrektora MDK jest częścią szerszego naboru na stanowiska kierownicze w czterech elbląskich placówkach oświatowych. Oprócz MDK są to: Przedszkole nr 19, Szkoła Podstawowa nr 12 i Szkoła Podstawowa nr 23. W tych placówkach nadal trwa procedura konkursowa.