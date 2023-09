Dawno temu w Elblągu…odbyła się próbna jazda automobilu

Wyprodukowany przez fabrykę pojazdów silnikowych i silników w Marienfelde koło Berlina na cele tutejszej centrali elektrycznej automobil przybył do Elbląga. Już wczoraj i dziś odbyły się jazdy próbne - pisała elbląska prasa we wrześniu 1900 roku. O czym jeszcze pisała?

Wczorajsza jazda próbna, w której wzięli udział dyrektor Ulfert i dyrektor Witt, odbyła się się do miejsca, gdzie auto ma być przechowywane. Wieczorem auto przemierzało ulicami naszego miasta. Dziś przed południem dyrektor Ulfert i miejski radca budowlany Lehmann udali się na przejażdżkę na trasie Winnica (niem. Weingrundhorst) - Dębica (niem. Dambitzen) – Gronowo (niem. Grunau). Dziś po południu tę samą trasę pokonali dyrektor Ulfert i nadburmistrz Elditt. Automobil może pomieścić 12 osób (AZ, czwartek, 06.09. 1900 r.).



Ze spraw sądu ławniczego

Kataryniarz Piskorski i jego towarzyszka Johanna Ahlhelm z Zawady (niem. Pangritz Colonie) znaleźli podczas swojej trasy koncertowej z Kadyn (niem. Cadinen) do Elbląga worek z rzeczami o wartości 70 marek. Nie zgłosili jednak swojego znaleziska na policji, a przywłaszczyli sobie rzeczy, które należały do robotnika nazwiskiem Maruhn. Prokurator wystąpił o karę dla obojga oskarżonych w wysokości 4 tygodni więzienia. Sąd skazał ostatecznie Piskorskiego na dwa tygodnie, a Ahlhelma na tydzień więzienia.

***

Robotnik Ferdynand Stolzenberg z Zawady został oskarżony o to, ze 7 lipca miał znęcać się i grozić nożem kieszonkowym swojej żonie i szwagierce, pani Schaffrin. Oskarżony zaprzecza temu i twierdzi, że było zupełnie odwrotnie, że to on został “zaatakowany” przez obie panie. Kobiety nie chciały zeznawać. Świadkowie nie mogli tego potwierdzić, ponieważ nie widzieli, żeby oskarżony pobił kobiety. Prokurator wnioskował o uniewinnienie. Sąd zgodził się z tym wnioskiem (AZ, czwartek, 06.09.1900 r.).



Wiadomości oświatowe

Nauczyciel Setzke z Pierwszej Szkoły dla Dziewcząt ze względu na pogarszający się stan zdrowia otrzymał trzymiesięczny urlop. Na jego zastępstwo powołano pannę Steinbrück, która do wakacji zastępowała pannę Wendt w tej samej szkole (AZ, piątek, 07.09. 1900 r.).



Koło śpiewacze Liederhain ma nowego dyrygetna

Podczas wczorajszego nadzwyczajnego generalnego zebrania koła śpiewaczego Liedarhain jednogłośnie wybrano dyrektora muzycznego Gulbinsa z Czerniachowska (niem. Insterburg)*, który jest nowym kantorem w parafii Trzech Króli, na dyrygenta koła śpiewaczego Liedarhain (AZ, piątek, 07.09.1900 r.).



W Elblągu powstało wiele nowych budynków

Latem dużo się w Elblągu wybudowało i na szczęście nowe budowle robią całkiem dobre wrażenie. Szczególnie ładnie wyglądają wybrukowane dużymi kamieniami niektóre ulice i place. Wśród publicznych budynków należy podkreślić szczególnie nowo wybudowany kościół św. Anny, kościół menonicki oraz renowację kościoła reformowanego. Okazałe budynki zdobią ulicę Słoneczną (niem. Sonnenstraße) oraz Wewnętrzną Groblę Młyńską (niem. Innerer Mühlendamm, dzisiejsza 1 Maja). Niezbyt pięknie wyglądające przybudówki przy starych budynkach stopniowo znikają. To, co stare jest stopniowo burzone, a nowe powstaje na ruinach (AZ, piątek, 07.09.1900 r.).

Wypadek w stoczni Schichaua

W klinice doktora Keina przebywa obecnie robotnik Friedrich Breitfeld, który jest zatrudniony w stoczni Schichaua. Mężczyzna uległ wypadkowi. Żelazny odłamek, który odłamał się z młotka, uszkodził mu tak mocno lewe oko, że trzeba było natychmiast go usunąć (AZ, piątek, 07.09.1900 r.).



Dane z urzędu stanu cywilnego na sierpień

W sierpniu zanotowano 177 narodzin (93 chłopców i 84 dziewczynki), cztery porody martwych dzieci (dwóch chłopców i dwie dziewczynki), 146 zgonów (82 mężczyzn i 64 kobiety). 22 pary weszły w związek małżeński (AZ,. 07.09.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.