"Jedenastu wyróżnionych przodowników" (Głos z przeszłości, odc. 217)

- Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego podjęła zobowiązania dla uczczenia Kongresu Pokoju - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

"Współpraca" szoferów PKS z kupcem

"Prezydium MRN m. Tolkmicka ustaliło przystanek komunikacji PKS w centrum miasteczka. Mimo to autobus zatrzymuje się zawsze ob. prywatnego sklepu ob. R., któremu kierowcy dowożą towar i prowadzą z nim różne interesy.

Ob. R. nie cieszy się dobrą opinią wśród ludności Tolkmicka. Gdy posiadał większe zapasy jakiegoś towaru, którego nie mógł się pozbyć, np. esencji ocetowej, rozszerzał pogłoski, że octu nie będzie w sprzedaży i w ten sposób żerował na łatwowierności kupujących.

Przywożąc zamiejscowych pasażerów pod sklep tego sprytnego kupca kierowcy przysparzają mu klientów, którzy nie zawsze wiedzą, że w pobliżu jest sklep spółdzielczy. Sprawą tą powinno się zająć kierownictwo PKS".

Na cześć kongresu pokoju załoga MPB podejmie zobowiązania produkcyjne

"Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego podjęła zobowiązania dla uczczenia Kongresu Pokoju. M.in. grupa budowlana tow. Zatorskiego zobowiązała się do przedterminowego wykonania fundamentów dla hali produkcyjnej MPB skracając czas zaplanowany o 25 proc.

Grupa betoniarska tow. Śledzia zobowiązała się dostarczyć wyrobów betoniarskich do budowy tej hali".

Wiejscy przodownicy pracy ze Zwierzna pojadą do Lublina

"Jedenastu wyróżnionych przodowników pracy ze spółdzielni produkcyjnych PGR i gromady Zwierzno wyjedzie na centralne uroczystości dożynek w Lublinie.

Między innymi wyjadą działacze społeczni spółdzielni produkcyjnej w Rozgartach tow. Antonina Pietrzak, aktywistka Koła Gospodyń Wiejskich Janina Konopko oraz aktywista Piotr Dudek".

Kina

"Kino Bałtyk – Miasto młodzieży, film prod. radzieckiej

Kino Mars – Powrót do domu, film. prod. czeskiej"

Dyżury aptek

"Apteka Mariańska, ul. Królewiecka, od godz. 19 do 9 rano".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 239, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.