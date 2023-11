"Kornik nie jest groźnym dla lasów powiatu elbląskiego" (Głos z przeszłości, odc. 119)

- Drzewostan lasów pow. elbląskiego ucierpiał mocno na skutek działań wojennych. Zadaniem administracji było uporządkowanie systemów leśnych oraz zwiększenie obszarów zalesionych – pisała prasa w 1950 r.

W kolejnym odcinku naszego cyklu trzy szybkie tematy z 1950 roku: lasy w powiedzie elbląskim, zniszczone przez wodę zabudowań i sianokosy w Nowakowie. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zwiększa się drzewostan w lasach powiatu elbląskich

"Drzewostan lasów pow. elbląskiego ucierpiał mocno na skutek działań wojennych. Zadaniem administracji było uporządkowanie systemów leśnych oraz zwiększenie obszarów zalesionych. Do chwili obecnej zalesiono 322 ha, zakładając przy tym szkółki na 523 arach. Nadmienić należy, że administracja prócz olbrzymiego wyniszczenia drzewostanu, zastała jeszcze plagę szkodników leśnych, z których najgroźniejszym jest kornik. Energicznie podjęta walka uwieńczona została dobrymi rezultatami i sytuacja została całkowicie opanowana. Kornik nie jest groźnym dla lasów powiatu elbląskiego.

Racjonalna gospodarka pozwoli na eksploatację ok. 16 tys. metrów sześciennych grubizny, z czego 80 proc. użytkowej – przekazano na potrzeby gospodarcze kraju. Przy pracach prowadzonych przez nadleśnictwa, zatrudnieni byli pobliscy osadnicy. Prace te miały duży wpływ na życie gospodarcze powiatu.

Dzięki harmonijnej współpracy personelu nadleśnictwa z robotnikami, wybitnej pomocy ze strony partii i związków zawodowych, akcja oszczędnościowa przy zalesieniu, przyniosła ok. pół mil. zł. Obecnie kontynuowane są prace nad zalesieniem nieużytków oraz słabych gruntów. W pierwszych latach planu 6-letniego nadleśnictwo zaprojektowało zwiększenie drzewostanu na powierzchni 400 ha oraz zalesienie na obszarze 900 ha. Jednym z najważniejszych zadań, stojących przed administracją leśną w pierwszym okresie planu 6-letniego jest odbudowa budynków robotniczych i administracyjnych, co w dużej mierze przyczyni się do poprawy bytu robotników leśnych. W planie 6-letnim uwzględniono także zakrojoną na dużą skalę akcję zadrzewienia osad, dróg itp.

Pomyślny rozwój gospodarki leśnej w powiecie, pozwala obecnie 80 tys. metrów sześciennych drewna rocznie".

Całkowite zasiedlenie powiatu elbląskiego zależy od stanu zabudowań

"W powiecie elbląskim mieszka obecnie 21 tys. osadników. Liczba ich jest jednak wciąż za mała i na obszarze całego powiatu pozostaje jeszcze nie zajętych dużo gospodarstw. Obsadzenie tych gospodarstw jest na razie niemożliwe z powodu zniszczenia zabudowań w czasie wojny. Dlatego też projektowany remont i budowa, będą miały dla powiatu duże znaczenie gospodarcze. Przewiduje się, że jeszcze przed zimą zostaną budynki w ok. 100 gospodarstwach".

Sianokosy w gm. Nowakowo na ukończeniu

"Akcja sianokosów na terenie gminy Nowakowo, jest już na ukończeniu. Dotychczas skoszonych zostało 90 proc. łąk, a wysuszone siano zwieziono w 75 proc. Zakończenie akcji sianokosów jest przewidziane jest na dzień 27 czerwca".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 172, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.