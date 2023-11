Kruszy się kopie o osiedlenie lekarza-pediatry (Głos z przeszłości, odc. 118)

- Zaniepokoiła zatem miejscową opinię publiczną wiadomość, że Elbląg nie będzie drugą, stałą siedzibą Państwowego Teatru im. Jaracza. Czynniki, które zdecydowały o tym brały pod uwagę m. in. brak odpowiedniego gmachu dla stałego teatru w Elblągu – pisała prasa w 1950 r.

Pożyteczny odczyt, na który przybyły tylko 4 osoby

"W ramach obchodu II Tygodnia Zdrowia staraniem lekarza miejskiego i Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowano w sali obrad Miejskiej Rady Narodowej odczyt dr Świcowej, lekarza kliniki dziecięcej Wojewódzkiej Poradni dla Matki i Dziecka. Tematem odczytu miała być walka z chorobami dzieci w okresie letnim. Organizatorzy zawiadomili o odczycie Ligę Kobiet, Powiatową Radę Związków Zawodowych, zakłady pracy zatrudniające kobiety oraz pracowników służby zdrowia.

Na odczyt przybyło tylko 4 pracowników służby zdrowia. Inni zainteresowani zlekceważyli tę sprawę. Co gorsza, nie przybył nawet jeden z jego organizatorów – pełnomocnik PCK. Oczywiście odczyt nie odbył się. Jest to rażący przykład lekceważenia zagadnień, którym patronuje służba zdrowia w dziedzinie opieki nad dzieckiem. Koszty przejazdu prelegentki i przygotowania do odczytu zostały zmarnowane. A działo się to w Elblągu, w którym z uwagi na wielką ilość zachorowań dzieci, kruszy się kopie o osiedlenie lekarza-pediatry".

W Elblągu powinien powstać stały teatr

"Poważny wkład w życie kulturalne Elbląga wniósł Państwowy Teatr im. Jaracza, który zorganizował dziesiątki przedstawień dla robotników, dla przodowników pracy i racjonalizatorów.

Wielkie powodzenie przedstawień Teatru im. St. Jaracza w Elblągu, uczyniło bardzo aktualnym zagadnienie budowy stałej siedziby teatru.

Zaniepokoiła zatem miejscową opinię publiczną wiadomość, że Elbląg nie będzie drugą, stałą siedzibą Państwowego Teatru im. Jaracza. Czynniki, które zdecydowały o tym brały pod uwagę m. in. brak odpowiedniego gmachu dla stałego teatru w Elblągu.

Sprawą tą powinno zainteresować się prezydium MRN. Żaden bowiem zespół amatorski ani gościnne występy, nie wypełnią wielkiej luki kulturalnej, która nastąpiłaby po zlikwidowaniu teatru im. Jaracza".

Załoga Blaszanki przekroczyła plan półroczny

"Na rzucone przez cementownię "Grodziec" wyzwanie, Warmińska Fabryka Wyrobów Metalowych przystąpiła do współzawodnictwa długofalowego i zobowiązała się wykonać plan roczny na dwa miesiące przed terminem. Realizacja tego zobowiązania do 20 dnia bm. przedstawia się następująco: plan produkcyjny za I półrocze został już wykonany tonażowo w 118 proc. a wartościowo w 122,5 proc.

Mimo trudności lokalowych, powodujących niedociągnięcia w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy, robotnicy fabryki pracują z całkowitym oddaniem. W wykonywaniu planów produkcyjnych przoduje brygada trzykrotnego przodownika pracy tow. Staręgi i brygada cynowników. Ponadto wyróżniają się racjonalizatorzy: tow. Dąbrowski, tow. Ingram i tow. Straniawski.

Załoga FWM nie zawiedzie w realizacji pierwszego planu 6-letniego".

Uwaga wykładowcy II stopnia

"W dniu 24 bm. o godz. 16 odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Mierosławskiego 5, posiedzenie komisji szkoleniowej PZPR z udziałem wykładowców kursu II stopnia. Na posiedzeniu członkowie komisji szkoleniowej zapoznają się z przebiegiem egzaminów na kursie II stopnia oraz z planem dalszej pracy komisji egzaminacyjnej".

Dyżury aptek

"Apteka Pod Aniołem, ul. 1 Maja od godz. 19-9".

