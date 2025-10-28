Czytelniczka: Tam też leżą ludzie...

Połamane krzyże, potłuczone znicze i ogólny bałagan. Tak wygląda kwatera nr 26 na cmentarzu Dębica. Tu chowane są między innymi osoby nieznane z nazwiska oraz bezdomne. O interwencję w tej sprawie poprosiła redakcję nasza Czytelniczka, pani Dorota. Zarządca cmentarza zapewnia, że ta część nekropolii jest regularnie sprzątana, a najbliższe porządki zaplanowano również przed 1 listopada. Zdjęcia.

- Proszę, aby ktoś zajął się sprawą dotyczącą grobów w sektorze 26 na Dębicy. Jak ten sektor wygląda po koszeniu trawy przez pracowników cmentarza? To nie jest pierwszy raz, że są niszczone groby. Potłuczone znicze, bo jakiś pan zahaczył kosiarką. Kwiaty zniszczone. Krzyże połamane, poprzewracane i wiele innych ozdób na grobach. Tam leżą ludzie. Nie wszyscy maja rodziny czy znajomych, by się zajęli grobem. Nieważne kim był, ale to człowiek tam leży i ktoś niszczy jego grób – napisała pani Dorota w mailu do naszej redakcji.

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, który administruje cmentarzem zapewnia, że sektor nr 26, gdzie chowane są m.in. osoby NN, jest regularnie sprzątany. Przed 1 listopada również zaplanowano porządki w tej części Dębicy.

- Dbałość o utrzymanie porządku wykonujemy poprzez koszenie trawy, uprzątanie terenu oraz naprawę i wymianę uszkodzonych krzyży w kwaterach z niezaopiekowanymi przez rodziny grobami. Wskazane przez Panią nieprawidłowości, w tym zalegające odłamki szkła po zniczach, uszkodzone ozdoby, zniszczone kwiaty oraz połamane krzyże zostały przyjęte do wiadomości. Prace porządkowe oraz naprawcze w tej części cmentarza zostały zaplanowane i zostaną wykonane przed nadchodzącym świętem Wszystkich Świętych – napisała w mailu do naszej redakcji Ewa Karpiuk, dyrektor ZZM w Elblągu.

Dyrektor podkreśliła, że ZZM „dokłada wszelkich starań, aby utrzymać teren w należytym porządku i zapewnić godne warunki miejsca spoczynku zmarłych, jednak ze względu na charakter i rozległość terenu mogą występować okresowe utrudnienia w utrzymaniu wysokiego standardu porządku”.