UWAGA!

----

"Książki meldunkowe z dowodami mieszkańców" (Głos z przeszłości, odc. 245)

Głos Wybrzeża nr 269

- Elbląska Spółdzielnia Spożywców organizuje bezpłatny kurs kroju i szycia dla członków spółdzielni - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

 

Nadzwyczajna sesja MRN

"W dniu dzisiejszym, 30 bm. o godz. 17 odbędzie się nadzwyczajna sesja Miejskiej Rady Narodowej. Porządek obrad przewiduje m. in. uchwalenie preliminarza budżetowego i dodatkowych planów finansowo-gospodarczych na rok bieżący, sprawozdanie z działalności lokalnego komitetu FGM oraz rozszerzenie składu komisji. Posiedzenie klubów radnych PZPR i SD odbędzie się o godz. 15:30 w Prezydium MRN".

 

Odprawa przewodniczących kół TPPR

"W dniu 4 października o godz. 18 w sali posiedzeń MRN odbędzie się odprawa przewodniczących kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w sprawie organizowania kursów języka rosyjskiego".

 

Przedkładanie dowodów meldunkowych

"W dniu dzisiejszym w Biurze Ewidencji Ludności przedstawiane są przez prowadzących meldunki książki meldunkowe z dowodami mieszkańców ulic: Kajki, Żymierskiego, Osiedla Marynarzy, Bohaterów Westerplatte, Lubartowskiej, Beniowskiego, Szymanowskiego, Norwida, Szopena, Curie-Skłodowskiej i Moniuszki".

 

Kurs kroju i szycia

"Elbląska Spółdzielnia Spożywców organizuje bezpłatny kurs kroju i szycia dla członków spółdzielni. Kurs rozpocznie się 1 XI br. w Państwowym Gimnazjum Odzieżowym w Elblągu. Zapisy na kurs przyjmuje biuro ESS ul. Beniowskiego 8".

 

Kina

"Kino Bałtyk – Kłopoty referenta Trziszki, kom. Czeska

Kino Mars - S/s Orzeł zaginął, film prod. radzieckiej"

 

Źródło: Głos Wybrzeża nr 269, 1950 r.

 

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.


A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 