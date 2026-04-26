"Książki meldunkowe z dowodami mieszkańców" (Głos z przeszłości, odc. 245)

- Elbląska Spółdzielnia Spożywców organizuje bezpłatny kurs kroju i szycia dla członków spółdzielni - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela - to Głos z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Nadzwyczajna sesja MRN

"W dniu dzisiejszym, 30 bm. o godz. 17 odbędzie się nadzwyczajna sesja Miejskiej Rady Narodowej. Porządek obrad przewiduje m. in. uchwalenie preliminarza budżetowego i dodatkowych planów finansowo-gospodarczych na rok bieżący, sprawozdanie z działalności lokalnego komitetu FGM oraz rozszerzenie składu komisji. Posiedzenie klubów radnych PZPR i SD odbędzie się o godz. 15:30 w Prezydium MRN".

Odprawa przewodniczących kół TPPR

"W dniu 4 października o godz. 18 w sali posiedzeń MRN odbędzie się odprawa przewodniczących kół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w sprawie organizowania kursów języka rosyjskiego".

Przedkładanie dowodów meldunkowych

"W dniu dzisiejszym w Biurze Ewidencji Ludności przedstawiane są przez prowadzących meldunki książki meldunkowe z dowodami mieszkańców ulic: Kajki, Żymierskiego, Osiedla Marynarzy, Bohaterów Westerplatte, Lubartowskiej, Beniowskiego, Szymanowskiego, Norwida, Szopena, Curie-Skłodowskiej i Moniuszki".

Kurs kroju i szycia

"Elbląska Spółdzielnia Spożywców organizuje bezpłatny kurs kroju i szycia dla członków spółdzielni. Kurs rozpocznie się 1 XI br. w Państwowym Gimnazjum Odzieżowym w Elblągu. Zapisy na kurs przyjmuje biuro ESS ul. Beniowskiego 8".

Kina

"Kino Bałtyk – Kłopoty referenta Trziszki, kom. Czeska

Kino Mars - S/s Orzeł zaginął, film prod. radzieckiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 269, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.