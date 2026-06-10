Jedziesz na Mierzeję? Coraz więcej płatnych miejsc postoju

Od niedawna każde miasto w Polsce może wprowadzać płatne strefy parkowania także w weekendy, bez względu na jego wielkość. Na Mierzei Wiślanej strefy wprowadziły wszystkie gminy. Najdalej poszła Krynica Morska, która wprowadziła aż dwie.

8 zł za godzinę

Władze Krynicy Morskiej wprowadziły dwie strefy płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września. Śródmiejska jest czynna codziennie w godz. 8-22 i o obejmuje najbardziej oblegane miejsca parkingowe przy ul. Turystycznej, Przyjaźni, Aptekarzy, Żeromskiego, Teleexpressu, Spacerowej, Słonecznej, Leśnej, Wasilewskiego, Korczaka, Wodnej i Bojerowców. Cena za parkowanie? Pierwsza godzina 8 zł, kolejne nieco drożej (9,60 i 11,50 zł), od czwartej stawka wraca do 8 zł. Dzienny bilet to koszt 50 zł.

Taniej jest w „zwykłej” strefie obejmującej ulice Marynarzy i Bałtycką. Tutaj opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8-22, z wyłączeniem świąt. Cena za godzinę postoju 7 zł, za drugą - 8,40 zł, za trzecią - 10 zł, od czwartej godziny stawka wraca do 7 zł, a bilet dzienny kosztuje 50 zł.

Osoby, które są zameldowane na pobyt stały w Krynicy Morskiej od co najmniej trzech lat mogą wykupić za 20 zł abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego parkowania w strefach do 60 minut. Abonament można wykupić na dwa auta.

Jak jest w Stegnie i Sztutowie

W gminie Stegna strefa płatnego parkowania obowiązuje już od 1 maja i będzie obowiązywać do 30 września. W samej Stegnie strefa obejmie ulice Kościuszki, Sikorskiego i Lipową, a w Jantarze - ul. Słoneczną. Płatności obowiązują przez cały tydzień. Ceny? 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 zł – za trzecią. Od czwartej godziny opłata wynosi ponownie 5 zł, bilet dzienny to 30 zł.

Z kolei w gminie Sztutowo strefa płatnego parkowania obowiązuje wzdłuż ul. Morskiej zarówno w Sztutowie jak i Kątach Rybackich. Cena? 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 za trzecią, po czwartej i kolejnych stawka wraca do poziomu 5 zł. Bilet dzienny to 30 zł. Opłaty są jednak pobierane tylko w dni powszednie.

Skąd ta zmiana?

Gminy, podejmując decyzję o strefach parkowania, opierają się na zmienionych w ubiegłym roku przez parlament przepisach. Opłaty w weekendy mogły dotychczas pobierać jedynie samorządy powyżej 100 tys. mieszkańców. Senat wprowadził do ustawy poprawki, które umożliwiają takie rozwiązania w każdej miejscowości.

- Strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów – 2 – samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Oczywiście na Mierzei Wiślanej jest także wiele płatnych parkingów prywatnych, które mają swoje stawki za postój. Często są to tereny leśne, wydzierżawiane np. od Lasów Państwowych. Tutaj z reguły jest drożej niż na parkingach gminnych, nawet 10 zł za godzinę.