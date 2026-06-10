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Jedziesz na Mierzeję? Coraz więcej płatnych miejsc postoju

 Elbląg, Punkt widokowy w latarni w Krynicy Morskiej
Punkt widokowy w latarni w Krynicy Morskiej (fot. Anna Dembińska, archwium portEl.pl)

Od niedawna każde miasto w Polsce może wprowadzać płatne strefy parkowania także w weekendy, bez względu na jego wielkość. Na Mierzei Wiślanej strefy wprowadziły wszystkie gminy. Najdalej poszła Krynica Morska, która wprowadziła aż dwie.

8 zł za godzinę

Władze Krynicy Morskiej wprowadziły dwie strefy płatnego parkowania w okresie od 1 czerwca do 30 września. Śródmiejska jest czynna codziennie w godz. 8-22 i o obejmuje najbardziej oblegane miejsca parkingowe przy ul. Turystycznej, Przyjaźni, Aptekarzy, Żeromskiego, Teleexpressu, Spacerowej, Słonecznej, Leśnej, Wasilewskiego, Korczaka, Wodnej i Bojerowców. Cena za parkowanie? Pierwsza godzina 8 zł, kolejne nieco drożej (9,60 i 11,50 zł), od czwartej stawka wraca do 8 zł. Dzienny bilet to koszt 50 zł.

Taniej jest w „zwykłej” strefie obejmującej ulice Marynarzy i Bałtycką. Tutaj opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8-22, z wyłączeniem świąt. Cena za godzinę postoju 7 zł, za drugą - 8,40 zł, za trzecią - 10 zł, od czwartej godziny stawka wraca do 7 zł, a bilet dzienny kosztuje 50 zł.

Osoby, które są zameldowane na pobyt stały w Krynicy Morskiej od co najmniej trzech lat mogą wykupić za 20 zł abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego parkowania w strefach do 60 minut. Abonament można wykupić na dwa auta.

 

Jak jest w Stegnie i Sztutowie

W gminie Stegna strefa płatnego parkowania obowiązuje już od 1 maja i będzie obowiązywać do 30 września. W samej Stegnie strefa obejmie ulice Kościuszki, Sikorskiego i Lipową, a w Jantarze - ul. Słoneczną. Płatności obowiązują przez cały tydzień. Ceny? 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 zł – za trzecią. Od czwartej godziny opłata wynosi ponownie 5 zł, bilet dzienny to 30 zł.

Z kolei w gminie Sztutowo strefa płatnego parkowania obowiązuje wzdłuż ul. Morskiej zarówno w Sztutowie jak i Kątach Rybackich. Cena? 5 zł za pierwszą godzinę, 6 zł za drugą, 7 za trzecią, po czwartej i kolejnych stawka wraca do poziomu 5 zł. Bilet dzienny to 30 zł. Opłaty są jednak pobierane tylko w dni powszednie.

 

Skąd ta zmiana?

Gminy, podejmując decyzję o strefach parkowania, opierają się na zmienionych w ubiegłym roku przez parlament przepisach. Opłaty w weekendy mogły dotychczas pobierać jedynie samorządy powyżej 100 tys. mieszkańców. Senat wprowadził do ustawy poprawki, które umożliwiają takie rozwiązania w każdej miejscowości.

- Strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów – 2 – samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Oczywiście na Mierzei Wiślanej jest także wiele płatnych parkingów prywatnych, które mają swoje stawki za postój. Często są to tereny leśne, wydzierżawiane np. od Lasów Państwowych. Tutaj z reguły jest drożej niż na parkingach gminnych, nawet 10 zł za godzinę.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Czyli wyglada na to ze KOwcy okradaja Polakow wypoczywajacyhc na mierzei?
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    8
    5
    wszoku(2026-06-10)
  • Jakoś trzeba załatać dziurę budżetową która mamy przez 13ki
  • A kiedy wspomniana przez elbląskiego ministra aktywów wytwórnia półprzewodników krzemowych. Kibicuje by chociaż był plan tego na wysoczyźnie z widokiem na mierzeje - przy trasie nad zalewowej. To znamionuje dobry prognostyk dla regionu, inwestycji i przede wszystkim nowe miejsca pracy. Za poprzedniego rządu też ceny w górę - było płatne w okolicy, ale powstały zarobki od dzieciaka po emeryta ( 13,14) w MiEŚCiE.
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    3
    1
    polimer(2026-06-10)
  • Lasy Państwowe mają duże wydatki. Widać pieniądze Z rzeźi polskich lasów już nie wystarczają na utrzymanie
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    3
    0
    Tu jest Polska(2026-06-10)
  • Zaraz oplate za patrzenie wprowadza a w gazecie cenzury platne komentarze wylaczone z cenzury xd
  • ... a lat tamu X sam dziwiłem się słysząc jakieś "teorie spiskowe" o walce globalistów/EU z prywatnym transportem... teraz nie tylko z naszymi autami już walczą, ale także z naszą kasą :/ - coś od 2027 (?) w EU chcą wprowadzić przepisy, że wszelkie zakupy powyżej 10 000 E (ale spokojnie, to na początek - wiadomo, że będzie tak jak z obniżaniem limitów płatności gotówkowych) trzeba będzie się legitymować (!) sprzedawcy, podawać wszelkie dane uzasadniając legalność pochodzenia naszych środków na zakup... sorry, ale nawet w PRL takich rzeczy to jeszcze nie grali :O
  • @Wujek_Inwestor - Masz nic nie mieć, rozumiesz to?! Zarabiać tylko tyle żeby nie umrzeć i zasuwać płacąc podatki i daniny "swoim panom". Nie wystarczająco jednak by realizować siebie i swoje marzenia. ( Zresztą już są tego efekty w postaci ujemnego przyrostu naturalnego). To co nam się implementuje przez ostatnie dekady już jest namacalne. Następny krok, odebranie pieniądza papierowego. A gawiedź "zadowolona", bo "wygodniej"!
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