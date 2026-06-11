W 2027 do portu w Elblągu mają wpłynąć statki

- Na przełomie tego i przyszłego roku do portu w Elblągu mają wpłynąć pierwsze statki – mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. O sprawie informuje m. in. TVP Info.

Według przedstawiciela resortu na przełomie tego i następnego roku ma zostać ukończona pierwsza część prac, co pozwoli na wpływanie statków do portu w Elblągu. Równolegle prowadzone będą działania związane z poszerzeniem toru podejściowego.

- Przekop Mierzei Wiślanej nie kosztował 800 milionów złotych, tak jak pierwotnie miał kosztować, a kosztował blisko 2 miliardy złotych – przypominał Arkadiusz Marchewka. Krytykował też poprzedni rząd – Wybudowano tor wodny, który kończył się kilometr przed Elblągiem. To można porównać do wybudowania autostrady, która kończy się w lesie – stwierdził.

Przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka toru wodnego do terminala w Elblągu ma zostać ogłoszony w następnym kwartale.

- Docelowo tor wodny prowadzący do portu w Elblągu ma mieć 36 metrów szerokości w dnie oraz 5 metrów głębokości - podaje TVP Info.



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