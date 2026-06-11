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W 2027 do portu w Elblągu mają wpłynąć statki

 Elbląg, W 2027 do portu w Elblągu mają wpłynąć statki
Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

- Na przełomie tego i przyszłego roku do portu w Elblągu mają wpłynąć pierwsze statki – mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. O sprawie informuje m. in. TVP Info.

Według przedstawiciela resortu na przełomie tego i następnego roku ma zostać ukończona pierwsza część prac, co pozwoli na wpływanie statków do portu w Elblągu. Równolegle prowadzone będą działania związane z poszerzeniem toru podejściowego.

- Przekop Mierzei Wiślanej nie kosztował 800 milionów złotych, tak jak pierwotnie miał kosztować, a kosztował blisko 2 miliardy złotych – przypominał Arkadiusz Marchewka. Krytykował też poprzedni rząd – Wybudowano tor wodny, który kończył się kilometr przed Elblągiem. To można porównać do wybudowania autostrady, która kończy się w lesie – stwierdził.

Przetarg na pogłębienie ostatniego odcinka toru wodnego do terminala w Elblągu ma zostać ogłoszony w następnym kwartale.

- Docelowo tor wodny prowadzący do portu w Elblągu ma mieć 36 metrów szerokości w dnie oraz 5 metrów głębokości - podaje TVP Info.


       Więcej na TVP Info.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Większe statki w Olsztynie po jeziorze pływają. Może Gdańsk wam podrzuci jakiegoś szrota :) Wystarczy ładnie błagać.
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    2
    7
    jakub123(2026-06-11)
  • Dlaczego nie 3 metry głębokości, canoe, pirogi i łodzie wikińskie też chcą wpływać do tego PORTU.
  • Tak się ukręca łeb wielkiej inwestycji, bo diabeł tkwi w szczegółach, a te szczegóły to np. szerokość i głębokość toru wodnego.
  • Powodzenia ! Wystarczy już podziałów bo kłótnie i wypominanie kto co zrobił i kto co spartaczył nie prowadzi do celu. Czas się ogarnąć i pracować wszyscy razem dla dobra naszej małej ojczyzny ! Tym którzy tu ciągle narzekają i krytykują daje bilet w jedno stronę, niech wyjadą i nie przeszkadzają.
  • Tym obrazkiem wzywasz do zaprzestania podziałów i kłótni ?
  • Elbląg to taka śmieszna mieścinka między Olsztynem a Gdańskiem :)
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    3
    3
    Pan z Miasta(2026-06-11)
  • PIS zrobil za duza inwestycje, a teraz maja problem z ogarnieciem jak wiekszosc temetow.
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    1
    4
    chlop z zulaw(2026-06-11)
  • Ale to sie ciągnie- postawić kropkę nad i zajmuje o wiele dłużej jak zrobienie całej inwestycji, sztucznej wyspy, falochronów I przekopu, tak polityka, waśnie I niezgoda- trzymają ten kraj na hamulcu, a wszyscy niby w trosce o kraj, o obywateli.
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    2
    1
    Śmiechu warte(2026-06-11)
  • Przestańcie głupio pisać! W całej Polsce ludzie myślą, ze u nas nic nie pływa teraz i port nie działa. I tak od lat: "wpłyną statki", ""pierwszy statek", "kiedy ruszy zegluga?"... Port jest i działa. Z małym ruchem, ale działa. Nie powielanie narracji, która sprawia, ze nikt funkcjonujacego portu u nas nie zauważa!
  • Spokojnie.. władze miasta zrobią wszystko aby tak się nie stało..
  • Jakoś nie widać, by się coś działo w samym porcie, oprócz tej niebieskiej kopareczki, żadnej nowo powstającej infrastruktury portowej nie widać, ta kopareczka to elbląski Pstrowski, która wykonuje 1000% normy za tych co tam się kręcą i robią niby zysk. Dyrektorowi portu opadnie kopara, gdy ta kopareczka sie zbuntuje I pójdzie wreszcie na strajk.
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    1
    0
    No tak.(2026-06-11)
  • Nawrocki jest symbolem podziałów, przejął szlak po kaczyńskim dlatego jego symbol snus ! On musi zadbać o zgodę w narodzie a nie na zgodzie budować mit !
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