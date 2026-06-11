Nowa dyrektor w SP nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12 będzie od nowego roku szkolnego będzie miała nową dyrektorkę. Do zmiany nie dojdzie w Szkole Podstawowej nr 23. Urzędnicy opublikowali wyniki konkursów na dyrektorów szkół.

Od nowego roku szkolnego Szkołą Podstawową nr 12 w Elblągu pokieruje Katarzyna Kurek – Raszlińska – dotychczasowa nauczycielka języka polskiego w tej placówce i wicedyrektor szkoły. Warto zwrócić uwagę, że podopieczni nowej dyrektor są laureatami wielu konkursów. W 2022 r. zespół SP 12, którego opiekunem była Katarzyna Kurek – Raszlińska triumfował w konkursie „Bawmy się polszczyzną”. A to tylko jeden z wielu pedagogicznych sukcesów.

Katarzyna Kurek – Raszlińska na stanowisku dyrektora od 1 września zastąpi Małgorzatę Czyszek.

Do zmiany dyrektora nie dojdzie w Szkole Podstawowej nr 23. Konkurs wygrała dotychczasowa dyrektor Anna Sobolak.