Gdzie tu pływać – pyta Czytelnik. MOSiR odpowiada
Od 8 czerwca Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka jest nieczynne z powodu prac serwisowych. Przerwa potrwa do 25 czerwca. – Nie można było zamknąć CRW, gdy będzie otwarty Park wodny w sezonie? Teraz w mieście jest do dyspozycji tylko pływalnia na Robotniczej, na której praktycznie nie ma miejsc, bo zajmują je szkoły i kluby – pyta nasz Czytelnik. Co na to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
Dlaczego przerwę serwisową w CRW Dolinka nie zaplanowaliście Państwo, gdy będzie otwarty Park Wodny Dolinka? Wówczas zamknięcie CRW Dolinka nie byłoby tak dotkliwe dla użytkowników – zapytaliśmy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Park Wodny ma być otwarty na początku wakacji (dokładnego terminu jeszcze nie ma). Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać tylko z pływalni na Robotniczej i jak informował nas Czytelnik dostępne godziny to tylko 6 rano i 21 wieczorem.
- Termin przerwy serwisowej został wybrany tak, aby wykonać wszystkie niezbędne prace konserwacyjne przed rozpoczęciem najbardziej intensywnego okresu, czyli wakacji, co wynika z bardzo dużego zainteresowania miejskimi obiektami basenowymi właśnie w okresie letnim. Doświadczenia z ubiegłego roku pokazują, że limity wejść zarówno do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, jak i do Parku Wodnego Dolinka były często w pełni wykorzystywane. W przypadku CRW Dolinka wysoka frekwencja utrzymywała się niezależnie od warunków pogodowych – zarówno w słoneczne dni, kiedy osiągane były limity wejść do Parku Wodnego Dolinka, jak i w dni pochmurne, gdy mieszkańcy chętnie korzystali z pływalni krytej – informuje Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR w Elblągu.
MOSiR tłumaczy, że „przeprowadzenie przerwy technicznej w okresie wakacyjnym oznaczałoby zatem ograniczenie dostępności infrastruktury w czasie największego zapotrzebowania ze strony mieszkańców. Natomiast od września do maja pływalnia realizuje liczne umowy z podmiotami prowadzącymi zajęcia nauki i doskonalenia pływania”.
- Przerwa techniczna w tym okresie oznaczałaby konieczność odwołania wielu zajęć i utrudnienia dla mieszkańców korzystających z regularnych programów szkoleniowych. Dlatego właśnie czas po zakończeniu głównego sezonu nauki pływania jest najmniej uciążliwy dla użytkowników. W czasie niezbędnej przerwy technicznej przeprowadzane są m.in. przeglądy urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników oraz jakość wody – dodaje Natalia Szrama.
Czy na czas przerwy technicznej w CRW Dolinka MOSiR planuje zwiększyć dostępność pływalni przy Robotniczej do czasu otwarcia Parku Wodnego? Czy jest to technicznie możliwe?
- Kryta Pływalnia przy ul. Robotniczej działa zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, który obejmuje głównie zajęcia dla szkół, klubów sportowych oraz dla klientów indywidualnych. Analizowaliśmy możliwość zwiększenia dostępności obiektu dla mieszkańców, jednak ze względu na bardzo wysokie wykorzystanie pływalni wprowadzenie istotnych zmian jest obecnie ograniczone. Od 15 czerwca dostępność basenu będzie się stopniowo zwiększała w związku z końcem realizacji części zajęć. Zachęcamy więc do odwiedzania strony: https://mosir.elblag.eu/obiekt-sportowy/baseny/kryta-plywalnia/harmonogram/, gdzie znajdują się aktualnie obowiązujące harmonogramy pracy Krytej Pływalni, a zmiany będą na bieżąco wprowadzane – informuje MOSiR.