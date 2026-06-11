Gdzie tu pływać – pyta Czytelnik. MOSiR odpowiada

Od 8 czerwca Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka jest nieczynne z powodu prac serwisowych. Przerwa potrwa do 25 czerwca. – Nie można było zamknąć CRW, gdy będzie otwarty Park wodny w sezonie? Teraz w mieście jest do dyspozycji tylko pływalnia na Robotniczej, na której praktycznie nie ma miejsc, bo zajmują je szkoły i kluby – pyta nasz Czytelnik. Co na to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Dlaczego przerwę serwisową w CRW Dolinka nie zaplanowaliście Państwo, gdy będzie otwarty Park Wodny Dolinka? Wówczas zamknięcie CRW Dolinka nie byłoby tak dotkliwe dla użytkowników – zapytaliśmy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Park Wodny ma być otwarty na początku wakacji (dokładnego terminu jeszcze nie ma). Do tego czasu mieszkańcy mogą korzystać tylko z pływalni na Robotniczej i jak informował nas Czytelnik dostępne godziny to tylko 6 rano i 21 wieczorem.

- Termin przerwy serwisowej został wybrany tak, aby wykonać wszystkie niezbędne prace konserwacyjne przed rozpoczęciem najbardziej intensywnego okresu, czyli wakacji, co wynika z bardzo dużego zainteresowania miejskimi obiektami basenowymi właśnie w okresie letnim. Doświadczenia z ubiegłego roku pokazują, że limity wejść zarówno do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, jak i do Parku Wodnego Dolinka były często w pełni wykorzystywane. W przypadku CRW Dolinka wysoka frekwencja utrzymywała się niezależnie od warunków pogodowych – zarówno w słoneczne dni, kiedy osiągane były limity wejść do Parku Wodnego Dolinka, jak i w dni pochmurne, gdy mieszkańcy chętnie korzystali z pływalni krytej – informuje Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR w Elblągu.

MOSiR tłumaczy, że „przeprowadzenie przerwy technicznej w okresie wakacyjnym oznaczałoby zatem ograniczenie dostępności infrastruktury w czasie największego zapotrzebowania ze strony mieszkańców. Natomiast od września do maja pływalnia realizuje liczne umowy z podmiotami prowadzącymi zajęcia nauki i doskonalenia pływania”.

- Przerwa techniczna w tym okresie oznaczałaby konieczność odwołania wielu zajęć i utrudnienia dla mieszkańców korzystających z regularnych programów szkoleniowych. Dlatego właśnie czas po zakończeniu głównego sezonu nauki pływania jest najmniej uciążliwy dla użytkowników. W czasie niezbędnej przerwy technicznej przeprowadzane są m.in. przeglądy urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowników oraz jakość wody – dodaje Natalia Szrama.

Czy na czas przerwy technicznej w CRW Dolinka MOSiR planuje zwiększyć dostępność pływalni przy Robotniczej do czasu otwarcia Parku Wodnego? Czy jest to technicznie możliwe?