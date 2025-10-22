Mieszkania po siłowni

Najpierw był tu popularny market, potem przez wiele lat – siłownia, teraz budynek przy ul. Robotniczej ma być przeznaczony do rozbiórki, a w jego miejsce mają powstać mieszkania. Tego przynajmniej chce inwestor, który złożył do ratusza wniosek o pozwolenie na budowę w tej sprawie.

Budynek po markecie i siłowni ma ponad tysiąc m kw. powierzchni, jego właścicielem jest osoba prywatna. Wkrótce może on zniknąć z krajobrazu Elbląga. Włodzimierz Powązka, znany z działalności deweloperskiej jako prezes spółki El Invest Development, złożył do Urzędu Miejskiego wniosek o pozwolenie na budowę w tym miejscu wielorodzinnego budynku wraz za zagospodarowaniem terenu.

- Według dokumentacji budowlanej zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę budynku zlokalizowanego przy ul. Robotniczej, Helskiej i Topolowej w Elblągu oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, z kondygnacjami piwnicy i parteru przeznaczonymi na garaże wielostanowiskowe dla samochodów osobowych. Planuje się również realizację parkingów naziemnych, wewnętrznej drogi pieszo-jezdnej, chodników, skarp i murków oporowych, pojemników na odpady wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.- informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

Wniosek inwestora jest obecnie rozpatrywany przez urzędników. Dodajmy, że od 2017 roku Włodzimierz Powązka i jego spółka zbudowali m.in. 370 mieszkań na Sadowej, kamienicę przy Trybunalskiej, wieżowiec na Zatorzu czy budynek przy ul. Traugutta, koło parku Dolinka.