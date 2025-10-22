UWAGA!

----

Zmarł Ryszard Smoliński

 Elbląg, Ryszard Smoliński na zdjęciu z 2011 r., gdy był dyrektorem ZSM
Ryszard Smoliński na zdjęciu z 2011 r., gdy był dyrektorem ZSM (fot. Witold Sadowski, archiwum portEl.pl)

Nie żyje Ryszard Smoliński, wieloletni nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Miał 71 lat...

Ryszard Smoliński urodził się w Elblągu w 1954 roku. W 1974 roku został absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych. Ukończył następnie studia inżynierskie oraz magisterskie na Politechnice Gdańskiej, a także podyplomowe z zarządzania oświatą i informatyki. Po studiach pracował w Zakładach Mechanicznych „Zamech” jako kierownik wydziału obróbki kół zębatych, by w 1990 roku powrócić do swojej macierzystej szkoły, w której pozostał aż do zakończenia pracy zawodowej, przez 34 lata!

Pełnił funkcję nauczyciela przedmiotów zawodowych i wychowawcy, by w 2002 roku na dziesięć lat (do 31.08.2012 r.) przejąć stery Zespołu Szkół Mechanicznych jako jego dyrektor – pisze we wspomnieniu o Ryszardzie Smolińskim Zespół Szkół Mechanicznych.

Przeprowadził szkołę przez kolejne reformy oświaty. To z jego inicjatywy odrodziło się w murach Mechanika pięcioletnie technikum z szerokim wachlarzem oferty kształcenia zawodowego. Był też inicjatorem nadania szkole sztandaru w 2011 roku. Po zakończeniu kadencji dyrektora ponownie pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych. Pracę zawodową zakończył w sierpniu ubiegłego roku, po pięćdziesięciu latach!

Na zawsze zapisał się w historii ZSM jako lubiany nauczyciel z pasją, oddany szkole dyrektor, przyjaciel młodzieży i po prostu dobry człowiek.

Społeczność Zespołu Szkół Mechanicznych z wielkim smutkiem żegna Absolwenta, Nauczyciela, Wychowawcę i Dyrektora.

Zespół Szkół Mechanicznych

