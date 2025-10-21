Rusza program „wElblągu”. Mają być zniżki, rabaty i promocje

Wystartował program „wElblągu”.To inicjatywa skierowana do mieszkanek i mieszkańców Elbląga, oferująca dostęp do systemu ulg, zniżek i preferencyjnych ofert u partnerów miejskich oraz prywatnych. Karta Mieszkańca jest dostępna m.in. poprzez bezpłatną aplikację mobilną „wElblągu”, którą można pobrać z AppStore lub Google Play.

Dlaczego warto być „wElblągu”?

Na użytkowników programu czeka wiele korzyści – rabaty, zniżki i promocje oferowane przez instytucje miejskie oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy przystąpili do projektu. To m.in. rabaty w restauracjach, salonach urody, warsztatach samochodowych i wielu innych miejscach dzięki zaangażowaniu partnerów prywatnych. Miejskie jednostki i instytucje oferują dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej w niższych cenach. Karta Mieszkańca funkcjonuje również w tradycyjnej, plastikowej formie. Można ją uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1.

- Zachęcamy jednak mieszkanki i mieszkańców do korzystania z aplikacji mobilnej. Pozwala ona na dostęp do aktualnej oferty partnerów, kalendarza wydarzeń oraz powiadomień. Umożliwia także otrzymywanie ważnych komunikatów wydawanych przez miasto i miejskie jednostki - informują urzędnicy.

Aby korzystać z programu „wElblągu” trzeba:

pobrać aplikację „wElblągu” z AppStore lub Google Play

założyć konto w aplikacji

złożyć wniosek o przyznanie Pakietu Mieszkańca – całość odbywa się elektronicznie i wygodnie (w aplikacji można załączyć niezbędne zdjęcia i załączniki),

po weryfikacji otrzymasz mail o przyznaniu Pakietu Mieszkańca – po aktywacji Pakietu możesz korzystać ze zniżek i promocji u partnerów Programu.

Chcesz mieć tradycyjną Kartę Mieszkańca „wElblągu”?

Jeśli posiadasz aplikację „wElblągu” i Pakiet Mieszkańca, wystarczy, że przyjdziesz do Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 z aplikacją mobilną i otrzymasz tradycyjną kartę. Tradycyjna karta jest bezpłatna.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem aplikacji „wElblągu”. Złóż wniosek papierowy z wymaganymi załącznikami o przyznanie Pakietu Mieszkańca i wydanie tradycyjnej karty – wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1. Można go wydrukować ze strony internetowej www.welblagu.eu.

Dla kogo jest Pakiet Mieszkańca?

Z Pakietu Mieszkańca mogą skorzystać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych wskazując jako miejsce zamieszkania Elbląg,

są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu i zamieszkują na terenie Elbląga,

korzystają ze wsparcia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych oraz Departamentu Świadczeń Rodzinnych i zamieszkują na terenie Elbląga,

posiadają uprawnienia do pobierania renty socjalnej i zamieszkują na terenie Elbląga.

Dzieci do ukończenia 18 roku życia (a jeżeli nadal się uczą, do ukończenia przez nie nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia) mogą korzystać z uprawnień rodzica lub opiekuna prawnego, który posiada Pakiet Mieszkańca.

Program „wElblągu”, więcej korzyści

Czytelnicy Biblioteki Elbląskiej mogą używać Karty Mieszkańca jako karty bibliotecznej. Przy pierwszej wizycie w Bibliotece zostanie ona zarejestrowana w systemie. Dzięki temu, przy kolejnych wizytach we wszystkich filiach oraz książkomatach użytkownicy będą mogli wypożyczać książki posługując się kodem QR na karcie lub w aplikacji. Ponadto, tradycyjną (plastikową) Kartę Mieszkańca można również używać jako karnet MOSiR oraz EKM - nośnik biletów okresowych i elektronicznej portmonetki w komunikacji miejskiej.

Już w styczniu 2026 roku posiadacze Karty Mieszkańca będą mogli liczyć na dodatkowe profity przy zakupie biletów okresowych w komunikacji miejskiej i abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania. O zmianach w taryfach i wprowadzeniu zniżek radni będą decydowali w trakcie najbliższej, listopadowej sesji. W pierwszym półroczu 2026 roku planowane jest wprowadzenie Pakietu Sportowego. To oferta dla kibiców i zawodników, którzy będą mogli płacić mniej za bilety na wydarzenia sportowe. Program „wElblągu” będzie systematycznie rozwijany o nowe katalogi usług i korzyści. Obecnie trwa poszerzanie grona partnerów – do programu dołączają kolejne firmy i instytucje, które przygotowują wyjątkowe oferty specjalnie dla elblążanek i elblążan.

Informacje oraz szczegóły dotyczące partnerów i oferty znajdziesz w aplikacji „wElblągu” oraz na stronie www.welblagu.eu.