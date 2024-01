Nie można już od dawna dostać musztardy (Głos z przeszłości, odc. 126)

- Mimo konieczności pokonywania trudności lokalowych, w pewnych branżach wykonano plan rozbudowy sieci sklepów przedterminowo, a nawet go przekroczono – pisała o Elblągu prasa w 1950 r.

Co się działo w Elblągu i regionie ponad siedem dekad temu? O tym tradycyjnie w naszym niedzielnym cyklu Głos z przeszłości. Będzie o zaopatrzeniu i rozbudowie sieci sklepów w mieście, koloniach dla dzieci pracowników Zakładów Mechanicznych, problemach z ruchem racjonalizatorskim w "Blaszance". Zapraszamy na podróż w czasie.

Sklepy ESS nie są dostatecznie zaopatrzone w artykuły spożywcze

"Ponieważ ludność Elbląga w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, zdana jest wyłącznie na sklepy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców, winny one stale uzupełniać swój zapas towarów. Dlaczego więc w żadnym sklepie ESS nie można od dawna już dostać musztardy, a po listki bobkowe trzeba jechać aż do Gdańska? Chyba tych artykułów w hurtowniach nie zabrakło?"

MHD otwiera dalsze sklepy branżowe

"Zorganizowany niedawno na terenie Elbląga Miejski Handel Detaliczny planuje w III kwartale rb. otwarcie 4 sklepów spożywczych oraz po jednym sklepie odzieżowo-galanteryjnym, skórniczo-obuwniczym, gospodarstwa domowego, mydlarsko-farbiarskim, drogeryjnym i papierniczym.

Mimo konieczności pokonywania trudności lokalowych, w pewnych branżach wykonano plan rozbudowy sieci sklepów przedterminowo, a nawet go przekroczono. MHD już obecnie posiada 5 sklepów spożywczych i 1 tekstylny. Powodzenie sklepów MHD świadczy o potrzebie ich dalszej rozbudowy.

Dyrekcja Miejskiego Handlu Detalicznego dotarła w swej działalności nawet poza Elbląg, otwierając w dniu 28 bm. sklep spożywczy w Krynicy Morskiej. Ma to na celu zaopatrzenie świata pracy, korzystającego z wypoczynku w tym ośrodku wczasów".

Klub racjonalizatorów przy Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych nie przejawia aktywności

"Ruch racjonalizatorski w Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych ma już pewne osiągnięcia. Pomysły racjonalizatorów przyniosły państwu milionowe oszczędności. Dla ożywienia pracy racjonalizatorów i roztoczenia nad nimi opieki, zorganizowano klub racjonalizatorów.

Na jednym z pierwszych posiedzeń zarząd klubu zapowiedział organizowanie w każdym miesiącu zebrań racjonalizatorów dla wspólnego omawiania pomysłów klubu. Zapowiedź ta nie została zrealizowana. Dotychczasowy przewodniczący klubu Ryszard Dąbrowski i członkowie zarządu, jak np. ob. Straniawski, nie zwołali jeszcze ani jednego zebrania ani narady. Członkowie klubu nie spełniają swych zadań i nie udzielają racjonalizatorom Blaszanki żadnej pomocy".

Dzieci robotników Zakładów Mechanicznych na koloniach

"W dniu 1 lipca rb. o godz. 8 rano nastąpi odjazd chłopców do Bisztynka, pow. Reszel w woj. olsztyńskim, na turnus kolonii letnich. Chłopcy zakwalifikowani do pucharu, winni punktualnie przybyć na Dworzec Główny".

Uwaga członkowie Zw. Bojowników o Wolność i Demokrację

"Powiatowy Zarząd Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, wzywa wszystkich członków do stawienia się do dnia 15 lipca w sekretariacie związku przy ul. Gdyńskich Kosynierów, celem uzupełnienia kart ewidencyjnych. W tym również terminie wzywa się wszystkie osoby, mające uprawnienia do należenia do związku, aby zarejestrowały się i wypełniły wnioski o przyjęcie".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 177, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.