„Nie odegrali w mistrzostwach poważniejszej roli” (Głos z przeszłości, odc. 210)

Za lekceważenie pomocy sąsiedzkiej sołtysa spotkała zasłużona kara

"W majątkach zespołu PGR Nowakowo okres akcji żniwnej przedłużał się ze względu na depresyjne położenie gruntów. Gdy wielkie łany pszenicy i jęczmienia nadawały się już do koszenia, niebezpieczeństwo pory deszczowej stworzyło konieczność zorganizowania sprawnej pomocy sąsiedzkiej.

Zmobilizowanie ludności gromady Nowakowo powierzono sołtysowi Franciszkowi Kasprowiczowi. Zlekceważył on jednak zarządzenie zorganizowania w dniu 1 bm. Pomocy sąsiedzkiej dla PGR Nowakowo. Ludzi nie powiadomił, a skoro świt wyjechał z nabiałem i owsem na targ do Elbląga.

Za zlekceważenie obowiązków został ob. Kasprowicz pozbawiony stanowiska sołtysa gromady Nowakowo".

Prom w Nowakowie

"Prom w Nowakowie nie był dotychczas należycie zabezpieczony w sygnały ostrzegawcze oraz barierki ochronne. Stało się to przyczyną kilku wypadków zatonięć koni, a dla przejeżdżających samochodów i furmanek stwarzało w czasie mgły i nocy stałe niebezpieczeństwo. Brakiem należytego zabezpieczenia promu zainteresowało się prezydium PRN, które poleciło natychmiastowe ustawienie barier i świateł ostrzegawczych".

Zawodnicy stali wzięli udział w walkach o Puchar PZTS w Radomiu

"Z Radomia powrócili zawodnicy ZKS Stal, którzy reprezentowali barwy klubu na turnieju tenisa stołowego o puchar PZTSt w Radomiu. Zawodnicy elbląscy, którzy trafili w losowaniu na silnych przeciwników nie odegrali w mistrzostwach poważniejszej roli. Abramowicz przegrał w drugiej rundzie z mistrzem Polski Patyńskim, Butkiewicz z Osińskim, Pikutownik z mistrzynią Polski juniorek Guzikówną, a Działowska z mistrzynią Lublina Denisową".

Ogłoszenia drobne

"Zgubiono zaświadczenie II rejestracji wojskowej, wydane Zarząd Miejski Ref. Wojskowy Elbląg na nazwisko G. Józef".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 251, 1950 r.

