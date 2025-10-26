„Nowe normy czynszu mieszkaniowego” (Głos z przeszłości, odc. 218)

Stały, pomyślny rozwój Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego, skłania kierownictwo zakładu do organizowania dalszych kursów szkolenia zawodowego robotnic – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela oznacza kolejny Głos z przeszłości. Czym kiedyś żyło miasto i region?

Hufce SP wykonały roczny plan prac społecznych

"Zobowiązania hufców P.O. Służba Polsce w pow. elbląskim wynosiły 25.542 roboczodni w rb. Plan ten do chwili obecnej został już przekroczony o 2771 roboczo-dni. Największe przekroczenie planu przyniósł miesiąc sierpień (105 proc.). Brygady żniwno-omłotowe wykonały w ciągu lipca i sierpnia 2396 roboczodni ponad plan. Odznaczyły się przy tym hufce gminne Pomorskiej Wsi, Jegłownika oraz Szkoły Rolniczej w Połoninach. Z hufców miejskich wyróżniły się w pracy społecznej: Gimnazjum Przemysłowe, Liceum Techniczne i Liceum Odzieżowe".

Szkolenie zawodowe w Odzieżówce

"Stały, pomyślny rozwój Elbląskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego, skłania kierownictwo zakładu do organizowania dalszych kursów szkolenia zawodowego robotnic. W związku z tym w dniu 18 bm. zostaną zapoczątkowane nowe kursy: sześciotygodniowy dla szwaczek motorowych i 10-tygodniowy dla brygadzistek. Na kursach tych zostanie przeszkolonych 55 robotnic.

Niezależnie od szkolenia masowego, prowadzone jest doszkalanie indywidualne w ramach zobowiązań poszczególnych brygadzistów i mechaników. Ostatnio np. wyróżniający się w pracy mechanik ob. Marian Dziedzicki, zobowiązał się wyszkolić 2 mechaników".

Sesja Miejskiej Rady Narodowej

"W dniu dzisiejszym, tj. 16 bm. o godz. 10, rozpoczyna się sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której między innymi zostanie uchwalony preliminarz budżetowy miasta na rok 1951 oraz nowe normy czynszu mieszkaniowego".

W tramwajach wybrano radę kobiecą

"W Tramwajach Miejskich odbyły się wybory do rady kobiecej. Po wygłoszeniu referatu przez przedstawicielkę Zw. Zawodowego na temat roli i znaczenia kobiet w realizacji planu sześcioletniego, dokonano wyboru rady kobiecej w składzie: Irena Rafińska – przewodnicząca, Helena Rychlak – zastępca, Jadwiga Gramotowska – sekretarz".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 255, 1950 r.

