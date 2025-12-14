"Oderwany brzeg dachu z rynną" (Głos z przeszłości, odc. 225)

- Ulica Związku Jaszczurczego pomimo że była kilkukrotnie oczyszczana z gruzów przez uczniów szkoły Żeglugi, ponownie znajduje się w stanie całkowitego zaniedbania - pisała prasa 1950 roku. O czym jeszcze?

Niedziela na portElu oznacza kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Młodzież przejęła Cegielnię Nadbrzeże III w powiecie elbląskim

"W Państwowej Cegielni Nadbrzeże III odbyła się uroczystość przekazania cegielni młodzieżowej załodze, która rekrutuje się spośród absolwentów Ceramicznej Szkoły SPP. Udział w uroczystym akcie przekazania wzięli przedstawiciele CZCC dyr. Solecki, delegat Min. Przemysłu Lekkiego ob. Igłowski, dyr. naczelny Gdańskich Zakładów Ceramiki Czerwonej ob. H. Spychalski, przewodniczący Zw. Zaw. Pracowników Budowlanych i Ceramicznych ob. Baryła oraz przedstawiciele partii, ZMP i organizacji społecznych. Po części oficjalnej sekretarz Zarządu Okręgowego Zw. Zaw. Prac. Budowlanych i Ceramicznych ob. Kolasiński wręczył załodze młodzieżowej sprzęt sportowy".

Zabezpieczyć dach budynku nr 19 przy ulicy Związku Jaszczurczego

"Ulica Związku Jaszczurczego pomimo że była kilkukrotnie oczyszczana z gruzów przez uczniów szkoły Żeglugi, ponownie znajduje się w stanie całkowitego zaniedbania. Pracownicy MPB, wybierając cegłę ze zwalonych budynków, zasypali gruzem i piachem nie tylko chodnik, lecz także ulicę.

Groźne niebezpieczeństwo dla przechodniów i bawiących się tam dzieci stwarza zwisający od dłuższego czasu, oderwany brzeg dachu z rynną, długości ok. 5 m na budynku nr 19. Należy zwrócić uwagę na ulicę Związku Jaszczurczego, usunąć gruz z chodników i zabezpieczyć część oberwanego dachu.

Ulica znajdująca się w ruchliwym punkcie miasta, winna zmienić swój zaniedbany i nieestetyczny wygląd".

Turniej szachowy o mistrzostwo Elbląga

"Sekcja szachowa ZKS Stal urządza w świetlicy Zakładów Mechanicznych przy ul. Winnej 11 turniej o mistrzostwo miasta Elbląga. Otwarcie turnieju nastąpi w dn. 20 bm. Zapisy przyjmuje sekretariat ZKS Stal przy ul. Winnej codziennie od godz. 10 do 16".

Załoga POM w Gronowie otrzyma świetlicę

"Załoga Państwowego Ośrodka Maszynowego w Gronowie odczuwała dotkliwie brak świetlicy, w której po pracy mogłaby znaleźć kulturalną rozrywkę. Największą przeszkodą w urządzeniu świetlicy był brak odpowiedniego na ten cel pomieszczenia. Przydział budynku po Szkole Rolniczej pozwoli na uruchomienie świetlicy już w najbliższym czasie.

Świetlica posiadać będzie bibliotekę, pisma i gry. Nowa świetlica ożywi życie kulturalno-oświatowe nie tylko samej załogi, lecz także całej gromady Gronowo".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 259, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.