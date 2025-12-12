Uciekał przed policją... środkiem ronda Zamech

45-letni kierujący najpierw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej, przyspieszył i najprawdopodobniej stwierdził, że spróbuje ucieczki. Policjanci pojechali za nim i kilkadziesiąt metrów dalej mężczyzna "zatrzymał się" wjeżdżając na pas zieleni Ronda Zamech.

Po tym próbował jeszcze uciekać pieszo... na próżno. Został zatrzymany przez policjantów.

45-latek nie posiadał uprawnień do kierowania. Teraz odpowie za przestępstwo jakim jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.