"Okrzykom i brawom nie było końca" (Głos z przeszłości, odc. 219)

- Sklep w Milejewie nie został na czas zaopatrzony w nawozy sztuczne przez GS Tolkmicko - pisała prasa w 1950 roku. Czym jeszcze żył region i miasto?

Jak niedziela, to Głos z przeszłości. Tym razem odwiedzamy Elbląg i Milejewo, czeka nas też wycieczka w okolice Dzierzgonia.

Powitanie jednostek wojskowych wracających z ćwiczeń

"W dniu 9 bm. odbyła się uroczystość powitania wracających z ćwiczeń jednostek wojskowych. Robotniczy Elbląg zgotował żołnierzom serdeczne przyjęcie. Żołnierzy powitali robotnicy, młodzież szkolna oraz przedstawiciele władz miejskich, partii politycznych i organizacji społecznych. Młodzież obrzucała maszerujące kolumny wojska kwiatami. Okrzykom i brawom nie było końca. W imieniu władz miejskich powitał żołnierzy, oficerów i podoficerów przewodniczący MRN ob. Mieczysław Tomaszewski, następnie przemawiał przewodniczący PZPR tow. Henryk Zenowicz.

Serdeczne powitanie powracających z manewrów jednostek było wyrazem serdecznych więzów, jakie łączą ludność robotniczego Elbląga z odrodzonym Wojskiem Polskim".

Brak nawozów sztucznych w spółdzielni w Milejewie

"Sklep w Milejewie nie został na czas zaopatrzony w nawozy sztuczne przez GS Tolkmicko. W gromadzie przeprowadzono już częściowe wysiewy rzepaku bez użycia nawozów sztucznych. Z uwagi na to, że wkrótce nastąpią siewy jesienne zbóż ozimych, brak nawozów sztucznych w Milejewie winien być natychmiast usunięty.

W magazynach powiatu nawozy znajdują się w dostatecznej ilości. Niezrozumiałe więc jest dlaczego zarząd GS w Tolkmicku nie pomyślał wcześniej o zaopatrzeniu sklepów".

Spółdzielnia produkcyjna w Bruku-Piaskach przystąpiła do siewu

"Członkowie spółdzielni produkcyjnej Odrodzenie w Bruku-Piaskach przystąpili już do wspólnego siewu. Akcja postępuje sprawnie tak, że siew rzepaku ozimego został już zakończony, a siew żyta i pszenicy jest w pełnym toku. Członkowie spółdzielni zobowiązali się zakończyć akcję siewną przed zaplanowanym terminem".

Zgubiono

"Zgubiono odcinek zameldowania na nazwisko R. Stefania".

"Zgubiono zaświadczenie wojskowe nr (...) na nazwisko W. Alfons".

Kina

"Kino Bałtyk – Dziewczyna ze Słowacji

Kino Mars – Arinka, film prod. radzieckiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 255, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.