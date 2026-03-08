"Ośrodek prowadzi modelarnię szybowcową i okrętową" (Głos z przeszłości, odc. 237)

Adwokaci elbląscy postanowili założyć zespół adwokacki – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Zespół adwokacki powstał w Elblągu

"Adwokaci elbląscy postanowili założyć zespół adwokacki. Po zatwierdzeniu wysłanego wniosku do Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku zostanie zwołane zebranie wyborcze zarządu zespołu".

Na rzecz bombardowanej ludności Korei

"Komitet Obrońców Pokoju przy Szkole Przemysłowej przekazał w tych dniach dochód z urządzonej imprezy cywilnej ludności koreańskiej, barbarzyńsko przez Amerykanów bombardowanej".

W Kwidzynie otwarto harcerski ośrodek metodyczny

"Wielką atrakcją dla dzieci w Kwidzynie jest otwarty ostatnio ośrodek metodyczny ZHP. Umożliwia on dzieciom szkół podstawowych uprawianie różnych zajęć praktycznych. Ośrodek prowadzi modelarnię szybowcową i okrętową, warsztaty mechaniczne oraz zespoły naukowe i artystyczne. Warsztaty i modelarnie są należycie zaopatrzone we wszelkiego rodzaju narzędzia na zakup których przeznacza się ok. 100 tys. zł miesięcznie. Biblioteka ośrodka liczy około 2300 tomów, czytelnia jest zaopatrzona w gazety i czasopisma polskie i radzieckie. Dzieci redagują gazetkę ścienną.

W chwili obecnej uczęszcza do ośrodka około 100 dzieci dziennie".

Pomyślny przebieg skupu ziemniaków i kontraktacji trzody w powiecie morskim

"Doceniając wagę zaopatrzenia świata pracy na zimę mało i średniorolni chłopi powiatu morskiego przystąpili gremialnie do odstawy ziemniaków. Do dnia 20 bm. plan skupu został wykonany w 200 proc.

Przodujące miejsce zajęła GS Linia, która wykonała plan w 440 proc. Na drugim miejscu znalazła się GS Szemud, wykonując 200 proc. planu. Z poszczególnych gromad na wyróżnienie zasługuje również Kętrzyno.

Przewiduje się również przedłużenie planu kontraktacji trzody chlewnej na rok 1951. Zaplanowano bowiem 11.000 sztuk, a do 15 IX 50 r. zakontraktowano już 11.800. Kontraktacja trwa nadal i zakończy się z dniem 15 X 1950 r".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 264, 1950 r.

