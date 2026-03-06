Zmarł Jerzy Józefiak

- Jerzy Józefiak był bardzo znaną osobą w Elblągu i wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu. Był posłem w Sejmie kontraktowym z okręgu elbląskiego (1989-1991), a także dyrektorem Kombinatu Rolnego Żuławy w Czerninie. Piastował również funkcję dyrektora Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Elbląskiego oraz dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku i Elblągu. Był także wieloletnim członkiem władz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lions Clubu Elbląg, pełniąc funkcję prezydenta klubu przez dwie kadencje oraz przez lata przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – wspomina Jerzego Józefiaka Patryk Ogórek, obecny prezydent Lions Clubu Elbląg.