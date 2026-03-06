UWAGA!

----

Zmarł Jerzy Józefiak

 Elbląg, Zmarł Jerzy Józefiak

W czwartek, 5 marca, zmarł Jerzy Józefiak, były prezydent Lions Clubu w Elblągu i były poseł na Sejm Kontraktowy. Miał 88 lat.

- Jerzy Józefiak był bardzo znaną osobą w Elblągu i wspaniałym człowiekiem o wielkim sercu. Był posłem w Sejmie kontraktowym z okręgu elbląskiego (1989-1991), a także dyrektorem Kombinatu Rolnego Żuławy w Czerninie. Piastował również funkcję dyrektora Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Elbląskiego oraz dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku i Elblągu. Był także wieloletnim członkiem władz Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lions Clubu Elbląg, pełniąc funkcję prezydenta klubu przez dwie kadencje oraz przez lata przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – wspomina Jerzego Józefiaka Patryk Ogórek, obecny prezydent Lions Clubu Elbląg.

Informacje o uroczystościach pogrzebowych podamy, jak tylko będą nam znane.

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 