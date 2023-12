Postawienie ławek i urządzenie bufetu nie powinny sprawiać miastu poważniejszych trudności (Głos z przeszłości, odc. 121)

- Stała praca nad reparacją uszkodzeń wodociągowych przyniosła już zlikwidowanie w dużym stopniu wycieków, przez co wzrosła o 11,2 proc. średnia miesięczna dostarczanej miastu wody – pisała prasa w 1950 r.

Zmiany w godzinach przyjęć lekarzy-dentystów

"Od 1 maja został wprowadzony w Elblągu nowy podział na rejony dentystyczne, pokrywający się z rejonami działania ośrodków zdrowia. Dentyści przyjmować będą członków rodzin ubezpieczonych przed południem, pracujących po południu (od 16-19). W soboty gabinety dentystyczne będą pracować tylko do godz. 15. Lekarze dentyści pracują po 6 godzin dziennie.

Mimo wprowadzenia nowego czasu przyjęć dla pracujących, kierownictwo zakładów pracy zwalnia pracowników do poradni dentystycznej podczas godzin służbowych, często bez koniecznej potrzeby, marnując w ten sposób dniówki robocze. Zdarza się to również w majątkach PGR w dniach, gdy w Elblągu odbywają się zjazdy targowe. Praktykę tę należy przerwać, gdyż w przygotowaniach, a następnie akcji żniwnej, każda zmarnowana roboczogodzina może odbić się dotkliwie na sprzęcie zboża.

Ze względu na okres urlopowy, nastąpiły pewne zmiany w pracy lekarzy. W czasie od 14 lipca rejon I obsługuje lekarz Szaworejko (ulica Urocza 7), w godzinach od 10 do 13 i od 16 do 19. W rejonie IV od 5 lipca do 4 sierpnia będzie pracowała lekarz Gadulska – (ulica Chopina 10 ), w godzinach od 13 do 19, w rejonie III od 1 – 4 lipca lekarz Korczyńska – (ulica Kościuszki 106), w godzinach 7 – 10 i 16 – 19".

Dyrekcja Przemysłu Torfowego w Elblągu ogłasza zapisy...

"... do 2- i 4-letniego Liceum Przemysłu Torfowego w Elblągu

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje codziennie od godz. 16 do godz. 20 sekretariat Dyrekcji Liceum Przemysłu Torfowego w Elblągu przy ul. Zamkowej nr 16a. Przyjmowane są również dziewczęta.

Do liceum 2-letniego przyjmuje się kandydatów po małej maturze, wzgl. po ukończonej klasie 9 jedenastolatki.

Do liceum 4-letniego przyjmuje się kandydatów po ukończeniu klasy 7 szkoły podstawowej. Do zapisów należy przedłożyć: podanie, dwa życiorysy, świadectwo szkolne, metrykę urodzenia, zaświadczenie prezydium MRN lub GRN o stanie majątkowymi osobowym rodziny kandydata, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowotnym kandydata oraz dwie fotografie.

Dyrekcja Przemysłu Torfowego w Elblągu zapewnia wszystkim absolwentom stale zatrudnienie w swych działach technicznych".

Dalsza rozbudowa urządzeń wodociągowych

"Stała praca nad reparacją uszkodzeń wodociągowych przyniosła już zlikwidowanie w dużym stopniu wycieków, przez co wzrosła o 11,2 proc. średnia miesięczna dostarczanej miastu wody. Wynosi ona obecnie 218,310 m sześciennych. Równolegle polepszyła się znacznie jakość wody.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało w planie inwestycyjnym przeszło 30 mln zł, co pozwoli na dalsze ulepszenia urządzeń wodociągowych".

W Bażantarni potrzebne są ławki

"Ulubionym miejscem odpoczynku i spacerów mieszkańców Elbląga, jest park leśny Bażantarnia. Tu odbywają się koncerty rozrywkowe oraz organizowane są zabawy ludowe. W każdy wolny od pracy dzień, do pięknie położonego parku przybywa wielu spacerowiczów.

Bażantarnia ma jednak pewien brak. Nie ma tu ławek, na których spragnieni odpoczynku spacerowicze mogliby odpocząć i brakuje bufetu z napojami chłodzącymi, który jest szczególnie potrzebny w upalne dni.

Postawienie ławek i urządzenie bufetu nie powinny sprawiać miastu poważniejszych trudności".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 171, 173, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.